Fan Boca Juniors kan verlies tegen aartsrivaal River Plate niet verkroppen en tracht dan maar zelfmoord te plegen Mike De Beck

16 maart 2018

17u04

Bron: El Nueve, Diario Panorama 1

De gemoederen raakten flink verhit na het toptreffen tussen Boca Juniors en River Plate. De twee Argentijnse voetbalploegen dragen een grote geschiedenis met zich mee en supporters kunnen elkaars bloed wel drinken. Nadat River Plate de supercup met 2-0 had gewonnen, kon een supporter van Boca Juniors dat verlies maar moeilijk verkroppen.

De 38-jarige man smeet zichzelf volgens El Nueve van een brug in een poging om zelfmoord te plegen. De ordediensten troffen de man aan in een dronken toestand, maar omdat de Argentijn in een bosje belandde kon hij het achteraf nog navertellen. De supporter werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij volgens Diario Panorama ter observatie nog moest blijven.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.