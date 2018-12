Fan (22) knalt op weg naar PSV-Barça met auto tegen boom en komt om: aanhang roept op om hem passend afscheid te geven Redactie

06 december 2018

10u30

Bron: AD.nl 0 Buitenlands Voetbal Supporters van PSV doen een oproep om de overleden supporter Jordy Vogels (22) te eren. Hij kwam vorige week om tijdens een zeer tragisch auto-ongeluk toen hij op weg was naar de wedstrijd PSV-FC Barcelona. “Hij was een geliefde verschijning op de tribunes”, schrijft fanpagina Vak T.

Vorige week woensdagavond reed de 22-jarige Jordy met zijn auto tegen een boom in het Nederlandse Netersel, toen hij op weg was naar de wedstrijd PSV - FC Barcelona. Zijn kleine, blauwe personenauto krulde om een boom langs de kant van de weg in het Brabantse dorpje Netersel. Jordy overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.



“Jordy, rust zacht”

Het nieuws van het tragische ongeluk kwam hard aan bij de PSV-fans. “Vorige week woensdag bereikte ons tijdens de wedstrijd het verschrikkelijke nieuws dat onze mede-supporter Jordy Vogels is omgekomen tijdens een auto-ongeluk. Hij was een geliefde verschijning in zijn omgeving en op de tribunes. Jordy, rust zacht.”

Staande ovatie

Supporters van PSV roepen op om aankomende vrijdag in de wedstrijd tegen Excelsior op te staan voor Jordy en te applaudisseren. “Wij hopen dan ook dat iedereen van minuut 22 tot 23 op wil staan en Jordy een staande ovatie wil geven die hij zo verdient.”



Motorfan

Jordy was naast PSV-fan ook fan van motoren. Freakrunner Motor Fun bewees hem al de laatste eer op Facebook. De rouwstoet van Jordy werd begeleid met motoren en Bengaals vuur in onder meer de PSV-kleuren wit en rood.

Dit is de video van Marlon Bergen waarin motorrijders de rouwstoet van Jordy Vogels, ook een motorliefhebber, begeleiden.

Een oproep van de #PSV-fans. Klap vrijdag in de 23ste minuut voor de overleden PSV-fan Jordy, wiens familie en vrienden bij de wedstrijd tegen Excelsior aanwezig zijn. Jordy kwam om bij een auto-ongeluk en was onderweg naar PSV-Barcelona. pic.twitter.com/8JVNIDFbOn Ron Vorstermans(@ RonVorstermans) link