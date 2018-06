Familie Nouri wil fikse schadevergoeding, Ajax reageert: "Geen reden om aansprakelijkheid van club aan te nemen" XC

04 juni 2018

12u57

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal De familie van Abdelhak Nouri wil een fikse schadevergoeding krijgen van Ajax. De familie houdt de Amsterdamse voetbalclub verantwoordelijk voor de ernstige en blijvende hersenschade die de 21-jarige middenvelder vorig jaar na hartfalen tijdens een oefenwedstrijd heeft opgelopen.

Inzet van de aangespannen arbitragezaak bij de Nederlandse voetbalbond KNVB is niet alleen om Ajax aansprakelijk te stellen, maar ook om geld te krijgen voor medische zorg en gemiste arbeidsinkomsten.

"Abdelhak zal nooit meer gewoon kunnen wonen en blijft altijd afhankelijk van zorg en therapie. Hij kan ook nooit meer werken", zegt letselschadeadvocaat John Beer, die namens de familie een arbitragezaak heeft aangespannen tegen Ajax. "Een schadevergoeding is terugkrijgen wat je door fouten van anderen verloren hebt. Het gaat hier om substantiële schade. En dan praten we niet alleen over tonnen."

De advocaat van de familie diende vanochtend een verzoek voor een arbitragezaak in bij de KNVB. "We waren net zo lief naar de burgerrechter gegaan, maar in het contract staat een duidelijke arbitrageclausule. Alle geschillen op grond van het arbeidscontract moeten aan de arbitragecommissie worden voorgelegd en het gaat hier om een zorgplicht van de werkgever."

Nouri zakte in juli vorig jaar tijdens de oefenwedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen ineens in elkaar. Op basis van de tv-beelden concluderen de advocaten en medisch specialisten die de familie heeft ingeschakeld dat de medische zorg daarna onvoldoende was. "De AED stond binnen een minuut naast Abdelhak op het veld", aldus Beer. "Dat die niet werd gebruikt, is ongelooflijk."

De officiële reactie van Ajax

"Ajax heeft maandagochtend via de media begrepen dat de kwestie rondom Abdelhak Nouri wordt voorgelegd aan de arbitragecommissie van de KNVB. Het gaat hierbij om de eventuele aansprakelijkheid."

"Nadat alle beschikbaar gestelde informatie door Ajax is voorgelegd aan zijn externe juridische en medische adviseurs, zijn deze enkele maanden geleden tot de conclusie gekomen dat er op grond van die informatie geen reden is om aansprakelijkheid van de club aan te nemen. Sindsdien is geen nadere informatie ter beschikking gesteld. De adviseurs van de familie Nouri beoordelen het anders en dus wordt het voorgelegd aan de arbitragecommissie, een onafhankelijk instituut van de KNVB."

"Ajax hecht er waarde aan te benadrukken vanzelfsprekend volle verantwoordelijkheid te zullen nemen, in geval vast mocht komen te staan dat de club aansprakelijk is."

"Abdelhak Nouri (21) kreeg op zaterdag 8 juli 2017 tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk te maken met hartfalen en moest als gevolg daarvan gereanimeerd worden. Nadien werd ernstige en blijvende hersenschade bij de middenvelder geconstateerd. Alle medewerkers van Ajax leven ontzettend mee met de vreselijke situatie waarin Abdelhak en zijn familie zich sindsdien bevinden."

"Ajax heeft regelmatig contact met de familie Nouri, met als doel om onder meer op de juiste wijze invulling te kunnen geven aan de huisvesting en bijbehorende zorg die Abdelhak nodig heeft. Over de voorstellen die over en weer zijn gedaan, konden de familie en de club het vooralsnog niet eens worden."