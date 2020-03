Familie en goede vrienden over Nouri, het Ajax-talent dat blijvende hersenschade opliep: “Hij slaapt, eet en fronst maar is erg afhankelijk” Bonne Kerstens

26 maart 2020

19u54

Bron: AD 2 Buitenlands voetbal De vader en broers van Abdelhak ‘Appie’ Nouri hebben vanavond samen met goede vrienden en teamgenoten Frenkie de Jong, Donny van de Beek en Steven Bergwijn in een aflevering van ‘De Wereld Draait Door’ voor het eerst in tijden weer gesproken over de situatie van Nouri. De 22-jarige Nederlander werd bijna drie jaar geleden in een oefenwedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen onwel en liep daarbij blijvende hersenschade op.

Volgens zijn broer Abderrahim gaat het goed met Nouri. Hij is thuis in een speciaal voor hem gebouwde woning en ligt niet meer in coma. “Hij slaapt, eet, fronst en boert maar is erg afhankelijk. Er is een bepaalde vorm van communicatie mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van het optrekken van wenkbrauwen. Maar dat is topsport voor hem”, vertelt zijn broer. Ook vertelt hij dat zijn familie thuis met ‘Appie’ samen voetbal kijkt, en dat hij daar soms op reageert.

Toen ik bij Nouri zat, kwam zijn moeder binnen. Die vroeg toen aan Appie: ‘Appie, waar moet Frenkie naartoe? Naar Barcelona?’ Zodra ze dat zei, ging zijn wenkbrauw omhoog. Dat was een heel bijzonder moment Frenkie de Jong

Zijn vader is zichtbaar geëmotioneerd als hij over zijn zoon spreekt. Hij spreekt over het leven van Appie en dat van hem en zijn familie als ‘een zware beproeving’. Vader Mohammed blijft geloven in een wonder. “We moeten op ons allerbest voor hem zorgen. We proberen veel zelf te doen.”

Ook teamgenoten Steven Bergwijn, Donny van de Beek en Frenkie de Jong hebben het in DWDD over hun goede vriend. Zo vertelt Frenkie de Jong dat hij mede door Appie naar Ajax is gegaan. “Hij heeft in een zomer flink op mij ingepraat”, vertelt De Jong. Ook vertelt hij dat hij Appie zelf heeft verteld dat hij naar Barcelona ging. “Toen ik bij hem zat, kwam zijn moeder binnen. Die vroeg toen aan Appie: ‘Appie, waar moet Frenkie naar toe? Naar Barcelona?’ Zodra ze dat zei, ging zijn wenkbrauw omhoog. Dat was een heel bijzonder moment.”

Appie’s andere broer Mo blikt terug op het moment waarop hij hoorde dat er is was gebeurd met zijn broertje. Hij vertelt dat hij halverwege een gesprek met de toenmalige teammanager van Ajax vraagt om Donny van de Beek aan de telefoon te krijgen. “Zodra ik Donny zijn stem hoorde, wist ik dat het niet goed was.”

Boek

Morgen verschijnt het boek ‘Abdelhak Nouri, een onvervulde droom’ van Khalid Kasem, vertrouwenspersoon van de familie Nouri. Reden voor De Wereld Draait Door om de hele uitzending te wijden aan de positieve, verbindende voetballer.

Het is bijna drie jaar geleden dat Abdelhak Nouri onwel werd tijdens een oefenwedstrijd van Ajax. Bij de reanimatie die volgde liep hij hersenschade op, waardoor zijn veelbelovende carrière in de knop brak.