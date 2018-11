Failliete Ronaldinho ziet drie wagens en kunstwerk in beslag genomen ODBS

26 november 2018

15u01 0 Buitenlands Voetbal Ooit was hij de best betaalde voetballer ter wereld, nu is Ronaldinho (38) zijn paspoort kwijt en lijkt hij financieel aan de grond te zitten. Omdat de Braziliaan zijn schulden niet kan aflossen, ziet hij drie luxewagens en een kunstwerk in beslag genomen .

De politie ging bij Ronaldinho aan de haal met twee BMW’s en een Mercedes Benz die zich op zijn eigendom bevonden en nam ook een kunstwerk van de Braziliaanse schilder Andre Berardo in beslag (zie Instagram-foto hieronder). Dat laatste stond in een huis van Ronaldinho’s familie in Porto Alegre. Ook televisietoestellen, een snooker- en foosball-tafel is hij kwijt. Geld dat moet dienen om een schuld die de liefdadigheidsinstelling van de ex-voetballer van onder andere PSG, FC Barcelona en AC Milan heeft bij de Braziliaanse staat, af te lossen. Na een kijkje op Dinho’s bankrekening kwamen de autoriteiten immers van een kale reis thuis. Daar stond naar verluidt nog amper 6 euro op.

De oorsprong van Ronaldinho’s financiële miserie ligt bij een juridisch conflict over een bouwgrond. Hij hoorde zich in 2015 door een rechtbank veroordeeld tot een boete van 164.000 euro omdat hij suikermolens had neergepoot op een terrein in Porto Alegre, waarvoor hij ook een bos had gekapt. Probleem: het terrein bleek een beschermd natuurgebied te zijn. Ronaldinho weigerde echter te betalen. Drie jaar later is de boete opgelopen tot ruim 1,7 miljoen euro en betaalde Ronaldinho nog altijd geen cent terug. Meer nog: hij weigerde ook de molens af te breken, een bevel dat de rechtbank hem had opgelegd.

Het Braziliaanse Openbare Ministerie veroordeelde zowel Assis Moreira, de broer van Ronaldinho die in het verleden ook optrad als zijn zaakwaarnemer, en het ‘Ronaldinho Gaucho Institute’, zijn liefdadigheidsinstelling ten behoeve van kinderen. Daartegen is de ex-voetballer in beroep gegaan. Er is ook een crimineel onderzoek gestart naar Ronaldinho en zijn broer. Volgens Dinho’s advocaat staat er de komende dagen een meeting gepland tussen beide partijen, in de hoop tot een oplossing te komen.

In januari nam Ronaldinho definitief afscheid van zijn actieve voetbalcarrière, al maakt hij nog geregeld zijn opwachting in exhibitiewedstrijden.

Meer over Ronaldinho

sportdiscipline

voetbal

sport