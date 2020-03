FA Cup: Norwich verrast Tottenham, ook Man City en Leicester stoten door Redactie

04 maart 2020

20u53 0 Voetbal Manchester City en Leicester wonnen alle twee hun wedstrijd met 1-0 tegen respectievelijk Sheffield Wednesday en Birmingham. Tottenham bleef na 120 minuten steken op een 1-1-gelijkspel tegen Norwich. In de strafschoppenreeks ontpopte de Nederlandse doelman Tim Krul zich bij de bezoekers tot held van de match. Hij stopte twee elfmeters. Norwich City bekert verder. Tottenham is uitgeschakeld.

EINDE WEDSTRIJD

Tim Krul is met twee reddingen de penaltyheld bij Norwich. Tottenham is uitgeschakeld, Norwich bekert verder.

Penalty 9 (Tottenham): MIS! Tottenham 2 - 3 Norwich City

Krul pakt opnieuw. Norwich stoot door!

Penalty 8 (Norwich): GOAL! Tottenham 2 - 3 Norwich City

Penalty 7 (Tottenham): MIS! Tottenham 2 - 2 Norwich City

Krul pakt.

Penalty 6 (Norwich): GOAL! Tottenham 2 - 2 Norwich City

Penalty 5 (Tottenham): GOAL! Tottenham 2 - 1 Norwich City

Penalty 4 (Norwich): GOAL! Tottenham 1 - 1 Norwich City

Penalty 3 (Tottenham): MIS! Tottenham 1 - 0 Norwich City

Lamela tegen de lat.

Penalty 2 (Norwich): MIS! Tottenham 1 - 0 Norwich City

Vorm pakt.

Penalty 1 (Tottenham): GOAL! Tottenham 1 - 0 Norwich City

Dier trapt de eerste penalty tegen de netten. Krul koos de juiste hoek maar kon er net niet bij.

EINDE VERLENGINGEN

Strafschoppen moeten bepalen wie er doorstoot naar de volgende ronde: Tottenham of Norwich? Bij de bezoekers hebben ze met Tim Krul een specialist in doel staan.

116' Norwich komt er niet meer uit

Het is de thuisploeg die voor de dreiging zorgt in de tweede verlenging. De bezoekers raken nauwelijks nog aan de overkant.

110' Goede doelpoging Lo Celso (Tottenham)

Lo Celso waagt zijn kans, maar ziet zijn poging gekeerd worden door Krul. In de herneming trapt Aurier over.

105' Einde eerste verlenging

Na 105 minuten spelen staat er nog steeds 1-1 op het scorebord. De angst om een tegendoelpunt te krijgen kruipt er stilaan in.

97' Laatste wissel aan beide kanten

Troy Parrott komt Dele Alli vervangen bij de thuisploeg. Norwich vervangt ook: Marco Stiepermann komt in de plaats van Emiliano Buendia.

94' Aangenaam begin van de verlengingen

Beide ploegen willen het laken naar zich toe trekken en dat is ook zichtbaar op het veld. Norwich bepaalt het tempo, Tottenham prikt tegen op de counter.

EINDE TWEEDE HELFT

Manchester City en Leicester doen wat ze moeten doen en winnen van respectievelijk Sheffield Wednesday en Birmingham. Tottenham blijft na 90 minuten steken op een 1-1-gelijkspel tegen Norwich en speelt verlengingen.

89' City laat 0-2 liggen

Jesus laat de 0-2 voor Manchester City liggen. Hij trapt van dichtbij op de doelman.

86' Tottenham op zoek naar winning goal

The Spurs hebben geen zin in verlengingen en gaan vol goede moed op zoek naar de winning goal. Norwich houdt voorlopig stand.

84' Dan toch Leicester

Ricardo Pereira kopt Leicester in de slotfase op voorsprong tegen Birmingham

77' Drmic schiet Norwich op gelijke hoogte tegen The Spurs

De aanvalslust van de bezoekers wordt beloond. Vorm lost de bal op een poging van McLean, Drmic is bij de pinken en tikt de gelijkmaker tegen de netten.

71' Manchester City achter het kanon

Een doldwaze minuut met drie doelpogingen van The Citizens. Een tweede doelpunt levert het voorlopig niet op. Ook in de minuten die volgen, blijven de bezoekers gevaar stichten.

68' Leicester tegen de deklat

Leicester City is dichtbij de voorsprong tegen Birmingham. Maddison waagt zijn kans, zijn poging strandt op de deklat.

64' Tielemans in de plaats van Ndidi

Youri Tielemans komt Wilfred Ndidi vervangen op het middenveld bij Leicester.

62' Balbezit voor Leicester

De openingsminuten in de tweede helft waren voor Birmingham, ondertussen heeft Leicester het balbezit terug opgeëist. Wanneer kan de thuisploeg eens écht gevaarlijk zijn?

60' Druk van Norwich

Norwich zoekt voorzichtig naar de gelijkmaker op het veld van Tottenham. De thuisploeg doet het momenteel rustigere aan.

52' Blunderende keeper helpt City op voorsprong

Sergio Agüero waagt zijn kans. Sheffield-doelman Wildsmith lijkt zijn poging te kunnen redden, maar de bal belandt onder de goalie in doel.

48' Gretig Birmingham

Birmingham komt op het veld van Leicester gretig uit de kleedkamer en trekt meteen naar het front. Verder dan een poging ruim over het doel raken ze voorlopig.

RUST

Het is rusten geblazen op de Engelse voetbalvelden. Dusver valt er één doelpunt te noteren. Jan Vertonghen kopte Tottenham vroeg in de wedstrijd op voorsprong tegen Norwich City.

The Sky Blues uit Manchester domineren op het veld van Sheffield Wednesday maar kunnen voorlopig nog niet scoren.

Leicester City tegen Birmingham kende een matige eerste helft. Beide ploegen zorgden voor weinig doelgevaar. 0-0 is daar de logisch ruststand.

39' Waar blijft Leicester City?

Leicester kent vooralsnog een moeizame eerste helft tegen Birmingham. De ploeg uit de Championship houdt dusver eenvoudig stand.

36' Opnieuw City

Sergio Agüero (Manchester City) treft na een kopbal op vrije trap het doelhout. De vraag is niet of, maar wanneer Man City de openingstreffer scoort.

33' Norwich dreigt

Het eerste kwart in de partij was voor Tottenham, maar nu krijgen ook de bezoekers een aantal kansjes. Doelman Vorm houdt de Londenaren voorlopig recht.

24' Manchester City op zoek naar de voorsprong

Manchester City monopoliseert de bal tegen Sheffield Wednesday. Een doelpunt vanThe Citizens hangt in de lucht. De thuisploeg uit Sheffield brengt daar weinig tegenover.

21' Leicester vooralsnog zonder overtuiging

Dennis Praet en Leicester City krijgen voorlopig weinig klaar tegen Birmingham. Aan goede wil geen gebrek, aan doelgevaar wel.

18' City bijna op voorsprong tegen Sheffield Wednesday

Na een moeizame eerste tien minuten, komt Manchester City er stilaan door op het veld van Sheffield Wednesday. Gabriel Jesus mist op een haar na de openingstreffer.

13' Tottenham op voorsprong dankzij Vertonghen

Uitgerekend Jan Vertonghen kopt de thuisploeg op voorsprong tegen Norwich City. De verdediger kwam mee in de zestien postvatten op vrije trap. Op aangeven van Lo Celso knikte de Belg het leer tegen de netten.

In de vijfde ronde van de FA Cup in Engeland staan vanavond drie duels op het programma

Het Leicester City van Dennis Praet - die in de basis start - en Youri Tielemans neemt het op tegen Birmingham (Championship).

Manchester City - zonder Kevin De Bruyne - gaat op bezoek bij Sheffield Wednesday (Championship).

José Mourinho zet Toby Alderweireld op de bank bij The Spurs in het duel tegen Norwich City. Jan Vertonghen start wel in de basis.