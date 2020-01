FA CUP. Liverpool wint Merseyside derby na héérlijke goal Jones - Batshuayi en Chelsea stoten door - Spurs niet voorbij Middlesbrough ABD

05 januari 2020

19u06

Bron: Belga 0 FA Cup Vertonghen en Alderweireld zijn met Tottenham niet voorbij Middlesbrough geraakt in de FA Cup. Batshuayi en Chelsea lieten geen steek vallen. Ook Liverpool stoot door naar de volgende ronde na een zuinige zege in de Merseyside derby tegen Everton. Een overzicht.

Liverpool dankzij assist Origi en heerlijke treffer Jones voorbij Everton

Liverpool heeft de Merseyside derby tegen Everton in de FA Cup gewonnen. Coach Klopp bracht zoals verwacht een B-ploeg tussen de lijnen. De ‘Reds’ wonnen met het kleinste verschil na een fantastische plaatsbal van Curtis Jones. Origi kreeg de assist achter zijn naam.

GO-LA-ZO | Wat een heerlijke goal van Curtis Jones! 🤯🔥



Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Batshuayi en Chelsea schakelen Nottingham uit

Met Michy Batshuayi in de basis heeft Chelsea zich zondag geplaatst voor de zestiende finales van de FA Cup. ‘The Blues’ schakelden tweedeklasser Nottingham Forrest uit door met 2-0 te winnen op Stamford Bridge. Tottenham raakte niet verder dan een gelijkspel (1-1) op bezoek bij tweedeklasser Middlesbrough, dat een replay in Londen afdwingt.

Na amper een halfuur was de klus geklaard voor Chelsea. Hudson-Odoi (3.) brak de ban en luidde ook de 2-0 in. Barkley (33.) trapte in de rebound binnen. Batshuayi geldt als doublure voor Tammy Abraham in de competitie en de Champions League, maar krijgt in de bekercompetities wel vaak zijn kans. De Rode Duivel maakte tegen Nottingham echter geen goede indruk, want miste enkele opgelegde kansen.

Tottenham replay nodig tegen Middlesbrough

Tottenham is nog niet klaar met Middlesbrough. Met aanvoerder Jan Vertonghen en Toby Alderweireld in de basis kwam de tweedeklasser zelfs op voorsprong. Fletcher ontsnapte aan de buitenspelval en zette "Boro" op voorsprong. Lucas kopte op het uur de gelijkmaker binnen bij de Spurs en sleepte zo een replay in het Tottenham Hotspur Stadium in de wacht.

Crystal Palace uitgeschakeld

Voor Crystal Palace zit de FA Cup er wel op. Zonder de geblesseerde Christian Benteke lieten ‘The Eagles’ zich in eigen huis verrassen door tweedeklasser Derby. Martin (32.) scoorde het enige doelpunt op Selhurst Park. Crystal Palace zocht nog naar de gelijkmaker, maar de rode kaart voor oude bekende Milivojevic (ex-Anderlecht) op het uur maakte de opdracht moeilijker.

Belg met QPR naar volgende ronde

Met Ilias Chair plaatste een minder bekende Belg zich wel voor de zestiende finales. De middenvelder van QPR hielp zijn team met een assist voorbij Swansea City. Het duel tussen beide tweedeklassers eindigde op 5-1 voor de Londense traditieclub. Chair, een 22-jarig jeudproduct van Lierse, voetbalde 80 minuten mee.