Exodus voorbij? China voert loonplafond in voor buitenlandse voetballers

26 december 2019

13u38 0 Buitenlands voetbal Heel wat topspelers trokken de voorbije jaren naar China, maar mogelijk is de exodus naar het Aziatische land voorbij. De Chinese voetbalbond keurde gisteren enkele maatregelen goed, zoals een loonplafond voor voetballers.

Binnenlandse spelers mogen nog maximaal 1,29 miljoen euro bruto per jaar verdienen, voor buitenlandse spelers ligt het plafond op 3 miljoen euro netto per jaar. En dat is een heel stuk minder dan wat de voetbalsterren vandaag verdienen. Om een idee te geven: Hulk (Shanghai SIPG) krijgt ongeveer 20 miljoen euro per jaar.

Ook het maximumbudget van de clubs wordt beperkt: 140 miljoen euro, waarvan slechts zestig procent aan lonen mag worden besteed. Daarnaast mogen er in de Chinese eerste klasse (Super League) vanaf volgend seizoen wel vier (in plaats van drie buitenlanders) aan de aftrap staan. En in de A-kern mogen vijf in plaats van vier buitenlanders worden opgenomen.

Nog dit: vóór 2021 zullen de Chinese clubs de bedrijfsnamen uit hun naam verwijderen. Dalian Yifang van Wanda zal volgend seizoen worden omgedoopt tot Dalianren. Guangzhou Evergrande moet ‘Evergrande’ schrappen. Op naar Guangzhou FC? Of Guangzhou United?

