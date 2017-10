Exact één jaar diepe spits: Kane, Cavani, Lewandowski, ze komen allen niet aan de indrukwekkende cijfers van Dries Mertens Manu Henry

18u49 1 AFP Buitenlands Voetbal Daar schittert hij dan. Niet enkel diep in de punt bij Napoli, ook helemaal bovenaan in het lijstje van de meest efficiënte nummers 9 van de tien beste Europese competities. Onze Dries Mertens. Met zowaar een beslissende actie om de 68,5 minuten stak hij de afgelopen twaalf maanden alle diepe spitsen onmiskenbaar de loef af.

Flashback naar 19 oktober 2016. Dries Mertens wordt - door de zware knieblessure van miljoenenaankoop Arkadiusz Milik - in de Champions League-confrontatie met Besiktas als diepe nummer negen geposteerd bij Napoli. Een keuze van coach Maurizio Sarri die rendeert, ondanks de 2-3-nederlaag tegen de Turken. Mertens scoort en versiert een strafschop. Een nieuwe rol waarin hij helemaal ontbolstert. Exact één jaar later heeft onze landgenoot, de treffer tegen Besiktas inclusief, liefst 39 goals en 14 assists extra op de teller en is hij de meest doeltreffende spits van de tien beste Europese competities. "Ik had eerlijk gezegd nooit gedacht dat hij dit zou verwezenlijken", klinkt het bij de coach van de Napolitanen. Ziehier de top 10, met onze Rode Duivel helemaal op kop.

DRIES MERTENS

39 goals



14 assist



Beslissend elke 68,5 minuten

Getty Images

EDINSON CAVANI

50 goals



8 assists



Beslissend elke 75,5 minuten

REUTERS

HARRY KANE

47 goals



7 assists



Beslissend elke 76 minuten

photo_news

EDIN DZEKO

42 goals



10 assists



Beslissend elke 85,5 minuten

Photo News

ROBERT LEWANDOWSKI

48 goals



6 assists



Beslissend elke 86,5 minuten

REUTERS

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG

50 goals



4 assists



Beslissend elke 90 minuten

AFP

SERGIO AGÜERO

30 goals



9 assists



Beslissend elke 93 minuten

AFP

LUIS SUAREZ

32 goals



14 assists



Beslissend elke 104 minuten

REUTERS

ROMELU LUKAKU

32 goals



6 assists



Beslissend elke 113 minuten

photo_news

KARIM BENZEMA

18 goals



8 assists



Beslissend elke 129,5 minuten

EPA