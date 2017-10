Exact 15 jaar geleden maakte Cristiano Ronaldo zijn eerste doelpunt. Nadien volgden er nog 611 MDB

612 stuks heeft hij ondertussen al op zijn palmares staan en voor de allereerste treffer van Cristiano Ronaldo moeten we al vijftien jaar terug in de tijd. Toen stak de jonge CR7 zijn neus aan het venster bij Sporting Lissabon. Zijn eerste treffer was al meteen een pareltje die je hier kan bekijken. Let vooral ook op de snelheid van de dribbel en de bijhorende overstapjes. Vandaag dag op dag vijftien jaar geleden werd een doelpuntenmachine geboren.