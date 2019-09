Ex-voetballer Fernando Ricksen (43) verliest de strijd tegen spierziekte ALS Redactie

18 september 2019

12u50

Bron: AD 5 Buitenlands voetbal Fernando Ricksen is vandaag op 43-jarige leeftijd overleden. De oud-voetballer leed sinds 2013 aan de spierziekte ALS. Ricksen begon zijn carrière bij Fortuna Sittard en speelde daarna voor AZ, Glasgow Rangers, Zenit Sint-Petersburg en nogmaals Fortuna Sittard. Hij kwam twaalf keer voor Oranje uit.

Ricksen bracht de laatste maanden van zijn leven door in Schotland waar hij, liggend in een bed, werd verzorgd in een gastenverblijf. Daar kwam hij terecht nadat hij bij één van de vele benefietavonden die supporters van Rangers voor hem organiseerden, was flauwgevallen. Bij Rangers groeide Ricksen vooral na zijn actieve carrière uit tot een icoon. Vanuit Spanje bezochten zijn vrouw Veronika en zijn dochter Isabella hem regelmatig. Ricksen kon alleen nog communiceren via een spraakcomputer.

De voetballer maakte het feit dat hij aan ALS leed op onverwachte wijze bekend. De redactie van De Wereld Draait Door wist in 2013 immers ook niet dat Ricksen, die die avond zijn biografie zou voorstellen, moeilijk uit zijn woorden kwam. Het gevolg van de spierziekte ALS, een ziekte die uiteindelijk leidt tot verlamming van de ademhalingsspieren.

Eigenlijk was Ricksen sinds die dag in 2013 bezig met een grootse afscheidstournee langs alle plaatsen in de voetbalwereld die hij zelf liefhad en andersom. Ook om de ziekte op de kaart te zetten, zo wilde hij dat zelf. Er verschenen magazines, websites en er werden documentaires gemaakt.



Groots waren meerdere keren het onthaal bij Rangers, de club waar hij het langst speelde. Telkens waren er ontmoetingen met beroemdheden. Tot Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Johan Cruijff toe. Ricksen was altijd strijdbaar en zei over zijn ziekte: “Ooit zal iemand de eerste zijn die deze verschrikkelijke ziekte verslaat én overleeft. Laat ik die persoon dan maar zijn.” Dat werd hij helaas niet.