Ex van Afrikaanse profvoetballer doet verbijsterende onthulling: "Hij sloeg me overal. Ik had dood kunnen zijn"

26 maart 2018

11u59

Bron: L'Equipe 3 Buitenlands Voetbal Het Franse L'Equipe komt vandaag met een ophefmakend verhaal. Een Franse vrouw die zich 'Myriam' laat noemen, legt in de toonaangevende sportkrant uit hoe ze geslagen en misbruikt werd door haar ex-lief. Het gaat om een niet bij naam genoemde profvoetballer, die nog steeds actief is.

Begin februari nam Myriam (niet haar echte voornaam, red) contact op met de redactie van L'Equipe. Ze stelde zich voor als het slachtoffer van herhaaldelijk fysiek geweld door een nog actieve profvoetballer. Toen had ze niet de moed en de kracht om klacht in te dienen, maar toch wil ze nu haar verhaal doen. "Ik weet dat hij ook zijn nieuwe vriendin slaat en dat hij haar ook klappen heeft gegeven tijdens haar zwangerschap. Ik weet dat omdat telkens wanneer hij haar slaat, zij de trein neemt om bij haar schoonvader (de vader van de speler dus) te gaan. Dat heeft de zijn vader me zelf verteld, want ik heb nog contact met hem. Ik heb jullie redactie gecontacteerd omdat ik schrik heb dat hij iemand gaat vermoorden."

"Misschien doe ik op een dag mijn verhaal wel aan de rechter, maar ik vrees voor de gezondheid van mijn zoon en ook voor die van mij. Want hij is echt gevaarlijk."

Hij zocht altijd een reden om me maar te kunnen slaan. En het waren niet zomaar tikjes, maar rake slagen in mijn maag, op mijn gezicht,... overal

De twee leerden elkaar kennen in het geboorteland van de voetballer, een land in Afrika. "Hij was er toen actief met de nationale ploeg. Vier jaar geleden stelde hij me dan voor om in Frankrijk te komen wonen met hem. Hij heeft al het papierwerk in orde gebracht, waarna ik hem vergezelde in de stad van de nieuwe club waarvoor hij net had getekend."

"In het begin was hij echt lief voor mij. Maar vanaf we gingen samenwonen, merkte ik dat hij niet stabiel en zelfs erg gewelddadig is. Hij begon me al snel te slaan. Hij was stikjaloers en kon in een vingerknip helemaal omslaan. Gelijk wat kon hem zomaar 'triggeren'. Hij zocht altijd een reden om me maar te kunnen slaan. En het waren niet zomaar tikjes, maar rake slagen in mijn maag, op mijn gezicht,... overal. Bovendien was ik financieel compleet afhankelijk van hem, want hij wilde niet dat ik ging werken. Van zodra mijn vriendinnen me belden om af te spreken, dacht hij dat het was omdat ze mij aan een andere man wilden koppelen. Hij was paranoïde. Ik had geen vrienden meer. Van zo'n mannen krijg je veel cadeaus, maar je bent niet gelukkig omdat ze je isoleren. En na de slagen, ontkende hij alles."

"Gemiddeld drie keer per maand moest ik dit ondergaan", gaat het verder bij het slachtoffer, dat ook dieper ingaat op de aard van de fysieke handelingen. "Op een keer zaten we naast elkaar in de auto. Plots kreeg hij een crisis en vroeg hij het wachtwoord van mijn Instagramaccount. Toen ik weigerde versnelde hij plots met de wagen tot een snelheid van 200 km/h, deed hij mijn veiligheidsgordel los en maakte hij het me onmogelijk om die terug aan te doen door zijn hand op het kliksysteem te leggen. Toen kreeg ik een paniekaanval. Een andere keer heeft hij me op vakantie in Parijs in de kamer helemaal in elkaar geslagen. De receptioniste hoorde alles gebeuren en riep door de deur dat ze de politie zou bellen. 'Er is niets aan de hand, mijn vrouw heeft gewoon een jaloezieaanval', antwoordde hij toen. Ook openbaar op het perron heeft hij me eens helemaal vernederd. Toen ik hem wou verlaten is hij me gevolgd naar het treinstation, heeft hij mijn valiezen op de sporen uitgekieperd en waar iedereen bijstond enkele rake klappen gegeven. Camera's legden alles vast, maar ik was zo bang dat ik toen tegen de politie gezegd heb dat ik die man niet kende en het dus niet mijn lief was."

Op een keer zaten we naast elkaar in de auto. Plots kreeg hij een crisis en vroeg hij het wachtwoord van mijn Instagramaccount. Toen ik weigerde versnelde hij plots met de wagen tot een snelheid van 200 km/h, deed hij mijn veiligheidsgordel los en maakte hij het me onmogelijk om die terug aan te doen door zijn hand op het kliksysteem te leggen

Alsof dat nog niet volstond, werd de dame na de rake klappen telkens nog eens seksueel aangerand. "Iedere keer hij mij zag huilen nadat hij me had geslagen, kwam hij kort bij me staan en dwong hij me om hem alles te vergeven en de liefde met hem te bedrijven. Ik verzette me, maar dat wond hem net op."

Doordat de dame uit angst nooit een officiële verklaring aflegde bij de politie, bleef en blijft zijn werkgever nog steeds in het ongewisse. "Zijn trainers en medespelers zullen nooit iets merken van zijn gedrag, want tegenover de buitenwereld is hij enorm verlegen. Hij is niet echt close met zijn collega's, we zijn trouwens nog nooit naar de avonden geweest die de club organiseert. Hij traint en keert direct terug naar huis. Niemand merkt hoe hij echt is."