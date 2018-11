Ex-topvoetballer die nu ambitieuze coach is: “De doelman geldt voor mij als een van de zeven middenvelders” YP

21 november 2018

14u47

Bron: La Gazzetta dello Sport, Sports Bible 1 Buitenlands Voetbal Het minste wat je kan zeggen van Thiago Motta, is dat hij een aparte kijk op het voetbal heeft. De voormalige middenvelder, intussen 36 en aan het hoofd van de U19 van Paris Saint-Germain, heeft in een interview met La Gazzetta dello Sport aangegeven dat hij zijn keeper... in het middenveld wil posteren.

Thiago Motta is niet de eerste de beste. Hij kwam voor zowel de Braziliaanse als de Italiaanse nationale ploeg uit en op clubniveau verdedigde hij de kleuren van onder meer Barcelona, Inter Milaan en Paris Saint-Germain. Met onder meer twee Champions Leagues en acht landstitels op het palmares kan je gerust stellen dat hij wel één en ander van tactiek afweet en in een onderhoud met La Gazzetta deelde de man die nu de U19 van PSG onder zijn hoede heeft graag enkele van zijn interessante inzichten. “Mijn opvatting over het voetbal is dat het aanvallend moet gespeeld worden. Een ploeg met kleine jongens die het spel in handen neemt, hoog druk zet en veel beweegt, zowel met als zonder de bal. Ik wil dat de speler die de bal heeft áltijd minstens drie of vier oplossingen heeft en dat er nog twee ploegmaats rond hem bewegen die kunnen helpen. Het moeilijke aan voetbal is soms om dingen simpel te houden, maar ook om de basis, passing en het vrijlopen te blijven verzorgen.”

Nadien zette hij ook een boompje op over spelsystemen. “Ik hou niet echt van ‘formaties’ als dusdanig, omdat die je vaak in de val lokken. Je kan een 5-3-2 erg offensief neerzetten, maar je kan ook een defensieve 4-3-3 neerpoten op het veld. Alles hangt af van de kwaliteit van je spelers. Ik zag een poosje terug bijvoorbeeld een wedstrijd waarin de twee flankverdedigers uiteindelijk als ‘9' en ‘10' opereerden. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen appreciatie heb voor rasechte verdedigers zoals Walter Samuel en Giorgio Chiellini”, verwees Motta naar twee van zijn voormalige ploegmaats.

Maar zijn opvallendste quote hield hij voor later in het interview. Toen Andrea di Caro, de journalist met dienst, vroeg of hij naar een 2-7-2-formatie (wat erop neer zou komen dat je met twaalf zou spelen als je de keeper meetelt) toe wou, gaf Motta al gauw tegengas. “Nee, de doelman geldt voor mij als een van de zeven middenvelders. Voor mij is de aanvaller de eerste verdediger en de doelman de eerste aanvaller. De doelman start het spel op met zijn voeten en de aanvallers zijn de eersten die druk moeten zetten om de bal te heroveren”, aldus nog Motta, die ook aangaf dat hij ooit de A-ploeg van PSG wil trainen.

Een zichtbaar geboeide twitteraar tekende eens uit hoe zo’n 2-7-2-formatie eruit zou kunnen zien:

PSG: Former player, Thiago Motta who is currently the coach for the U19's wants to revolutionize football with offensive 2-7-2 formation where the goalkeeper will be part of the 7 midfielders.#EnergySports pic.twitter.com/KukEX5EZjO Samuel Apam Sammer(@ apamone) link