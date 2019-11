Ex-technisch directeur van Everton trapt na richting Lukaku: “Ik heb Mourinho gewaarschuwd: Lukaku is een beetje een baby” KTH/TLB

14u53 2 Buitenlands voetbal Een vervanger van het niveau van Romelu Lukaku vond hij nooit bij Everton en dat kostte hem uiteindelijk zijn job. Toch kan Steve Walsh, slechts een seizoen technisch directeur bij de Engelse middenmoter, het niet laten om even subtiel na te trappen naar Big Rom: “Ik waarschuwde Mourinho destijds: Lukaku is een beetje een baby.”

Walsh doet de uitspraken over Lukaku bij The Athletic. “Ik herinner me nog wat ik tegen Mourinho gezegd heb toen hij Romelu Lukaku weghaalde bij Everton. ‘Je moet voorzichtig zijn met Lukaku. Weet je, hij is een beetje een baby. ‘ Mourinho antwoordde dat hij Lukaku wel aan zou kunnen, maar ik denk dat hij hem mentaal niet echt in zijn macht had. En ik denk dat dat net is wat je bij Lukaku, en bij Pogba, moet doen. Het zijn niet mijn type-spelers. Ze denken meer aan zichzelf dan aan de ploeg. Ik zou me er niet aan gewaagd hebben. Het is niet omdat het goede voetballers zijn dat ze ook een goede ploeg kunnen vormen.”

Dat Walsh Lukaku een verwend jongetje noemt, is niet helemaal verrassend. De Engelsman was technisch directeur bij Everton in het laatste seizoen van de Duivel bij de Toffees. Toenmalige agent Mino Raiola pushte voor een vijfjarig contract en sloot een deal met het bestuur, maar Lukaku had na vier seizoenen genoeg van Goodison Park. Hij weigerde in laatste instantie de overeenkomst te signeren en drukte een transfer door. Hij achtte zichzelf klaar voor een stap hogerop. Chelsea wilde hem graag, maar uiteindelijk trok een telefoontje van José Mourinho hem over de streep. Hij tekende voor Man United.

Walsh moest zo op zoek naar een vervanger voor ‘Big Rom’, maar die vond hij nooit. Niet in de Spanjaard Sandro Ramirez, die zonder grote adelbrieven een loon van 135.000 euro per week kreeg, niet in de Turk Cenk Tosun, voor ruim 22 miljoen euro weggeplukt bij Besiktas. Walsh, die destijds Jamie Vardy, Ngolo Kanté en Riyad Mahrez naar Leicester haalde, kreeg bij Everton pakken kritiek. Met coach Ronald Koeman clashte hij - die vond hem onbekwaam en van de oude Engelse stempel. Van het boeltje dat zij er in 2017 samen op de markt van maakten, draagt Everton nog altijd de gevolgen. Eerst vloog Koeman, daarna Walsh in de zomer van 2018. Zijn grootste verdienste was de transfer van Gana Gueyé, ondertussen bij PSG.

Mourinho negeerde het advies van Walsh, die hij nog kende van in zijn tijd bij Chelsea. Bij The Special One viel on en off the record altijd te horen dat Lukaku als teamspeler enorme stappen had gezet en dat hij volwassen is geworden. Hij denkt mee met het team. Bij Inter klinken nu dezelfde geluiden: Antonio Conte benadrukt constant de teamgeest van Lukaku, erg populair ook bij zijn ploegmaats. Bij de Rode Duivels voelt hij zich ook een van de leiders.