Ex-speler van Schalke 04 blijkt vier jaar na ‘zijn dood’ weer springlevend TLB

05 mei 2020

12u53

Bron: Bild 1 Hiannick Kamba,ex-jogador do Schalke 04,trabalha agora numa empresa energética na Alemanha o que poderia ser uma coisa normal se o congolês não tivesse sido dado como morto em Janeiro de 2016 depois de um acidente de carro pic.twitter.com/AaAYqwthHc Mercado a Mexer(@ imatemynameis1) link Buitenlands voetbal Vier jaar lang werd in Duitsland geloofd dat Hiannick Kamba, een ex-jeugdspeler van Schalke 04, gestorven was bij een auto-ongeluk in Congo. Maar volgens de Duitse tabloidkrant Bild klopt dat niet.



Knotsgek verhaal uit het Ruhrgebied. Op 9 januari 2016 deelden Evonik, de ex-werkgever van Hiannick Kamba, en diens voormalige club VfB Hüls een intriest bericht. Kamba - een voetballer die opgeleid werd bij Schalke 04 en in de jeugdreeksen nog ploegmaat was van Manuel Neuer, maar uiteindelijk niet kon doorbreken op het hoogste niveau - was verongelukt in Congo. Evonik verspreidde zelfs een overlijdensbericht en de vermaarde voetbalwebsite Transfermarkt.com meldde tot gisteren dat Kamba vier jaar geleden op 29-jarige leeftijd gestorven was, maar paste dat inmiddels alweer aan. Terecht, volgens Bild.

De Duitse krant bracht gisteren het verhaal naar buiten over de nepdood van Kamba. En Bild meldt in hetzelfde artikel ook dat het Openbaar Ministerie in Essen een onderzoek gestart naar verzekeringsfraude. Niet tegen Kamba zelf, maar wel tegen diens ex-vrouw. “De verdachte wordt beschuldigd van fraude. Maar ze ontkent alles. De procedure is nog steeds aan de gang”, aldus hoofdaanklager Anette Milk. Na de vermeende dood van Kamba in 2016 zouden de nabestaande van de ex-rechtsachter een “zescijferig bedrag” uit een verzekeringspolis ontvangen hebben.

Onterecht dus volgens Bild, want Kamba woont naar verluidt zelfs al opnieuw in het Ruhrgebied. Daar zou hij zelfs zijn oude job alweer uitvoeren. Begin 2018 zou de man al contact hebben opgenomen met de Duitse ambassade in Kinshasa om te melden dat de verhalen over zijn dood niet klopten. “Hij heeft verklaard dat hij in januari 2016, tijdens een reis door het binnenland van Congo, ‘s nachts door zijn begeleiders werd achtergelaten en zonder papieren, geld of telefoon”, zegt Milk ook nog.

Kamba was in 1996 samen met zijn ouders van Congo naar Duitsland (Essen gevlucht). In 2005 werden zijn ouders echter teruggestuurd naar het Afrikaanse land en Kamba zelf zou ook volgen, maar omdat Schalke hem een contract gaf, mocht de verdediger in Duitsland blijven.

El Tarangu

Het verhaal doet denken aan dat over José Manuel Fuente. De Spaanse ex-wielrenner stierf in 1996 en hij werd ook begraven in Oviedo. Maar in 2003, zeven jaar later, kreeg uitgerekend Lucien Van Impe een vreemd telefoontje van een man die beweerde Fuente te zijn. Van Impe ging uit eten met hem en raakte zelf ook overtuigd: de persoon die bij hem aan tafel zat leek als twee druppels water op zijn oude rivaal én kon alle oude anekdotes nog oprakelen. Het Nederlandse audiocollectief SCHIK onderzocht de absurde zaak, en kon de man uiteindelijk spreken in Spanje. SCHIK vertaalde het onderzoek naar een zesdelige podcast, die de titel ‘El Tarangu’ kreeg, naar de bijnaam van Fuente.