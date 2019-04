Ex-speler van Moeskroen krijgt pistool op zich gericht in restaurant LPB

30 april 2019

11u51

Bron: Blick 0 Buitenlands voetbal Wildwest-toestanden in Servië. Nikola Damjanac, één van de machtigste makelaars in het Servische voetbal, werd door een man met een pistool bedreigd terwijl hij met zijn familie zat te eten in een restaurant. Ook aanwezig: zoon Aleksa, vorig jaar (even) actief bij Moeskroen.

De feiten deden zich voor in de Servische hoofdstad Belgrado. Nikola Damjanac (47) zat met zijn zoon Aleksa (20) en enkele familieleden in een restaurant toen plots een man aan hun tafel opdook. Die sloeg na een korte woordenwisseling prompt de baseballpet van Aleksa’s hoofd. Toen vader Damjanac wilde tussenbeide komen, kreeg hij een vuistslag van een kompaan van de man. Daarop escaleerde de situatie. Eén van de mannen trok een pistool en deed alsof hij zijn wapen laadde. Gelukkig kon hij bijtijds overmeesterd worden voor er een schot werd gelost.

Wie achter de poging tot aanslag zit, is voorlopig niet geweten. Wel is bekend dat Nikola Damjanac veel vijanden telt in Servië. De makelaar heeft ondermeer Miralem Pjanic (Juventus), Luka Jovic (Frankfurt) en Haris Seferovic (Benfica) in zijn portefeuille zitten. In Servië wordt hij de ‘Mino Raiola van het oosten’ genoemd. Damjanac staat ook mee aan het hoofd van het makelaarsbureau Lian Sports, één van de grote spelers in het Europese voetbal.

“Scènes als deze verbazen mij allerminst”, zegt een insider van de Servische makelaarswereld. “Wildwest-toestanden zijn hier schering en inslag. Damjanac kreeg onlangs uit politieke hoek te horen dat het beter voor hem was om al zijn contracten met spelers op te zeggen en Servië te verlaten. Zo zou hem zeker niks overkomen.”

Nog dit: zoon Aleksa Damjanac maakte van juni tot november 2018 deel uit van de A-kern van Moeskroen. De centrale verdediger kreeg op Le Canonnier echter geen speelkansen en vertrok eind vorig jaar met stille trom terug naar zijn vaderland. Momenteel komt hij uit voor tweedeklasser OFK Belgrado.