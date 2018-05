Ex-Rode Duivels zwaaien Gianluigi Buffon uit: "Buffon, daar was je bang van" Valerie Hardie

18 mei 2018

12u03

Bron: Eigen berichtgeving 1 Buitenlands Voetbal Gianluigi Buffon is officieel Italiaans international af. Na vijf WK's, vier EK's en met 176 caps op de teller sinds hij in oktober 1997 zijn debuut maakte. 125 goals kreeg hij binnen, waaronder een van Wesley Sonck en Gilles De Bilde.

23 maart 2018, toen stond Gianluigi Buffon voor de allerlaatste keer tussen de palen voor de Squadra Azzurra, vriendschappelijk in Argentinië (2-0). Vier maanden nadat hij eigenlijk al afscheid had genomen - in tranen, toen Italië in de barrages voor het WK niet langs Zweden was geraakt. Maar nu is het Buffon wél menens. Gedaan met de nationale ploeg, tot grote opluchting van heel wat spitsen die hun tanden kapotbeten op het sluitstuk bij de Italianen.

De Belgen die Buffon het nakijken gaven, zijn op twee handen te tellen. Nainggolan, Mertens, Batshuayi, De Bruyne, Vertonghen, Sonck, De Bilde, Wilmots en Goor, dat zijn ze. "Buffon was zo'n type keeper waar je bang van was", herinnert Wesley Sonck zich, die op 31 mei 2008 de eerredder scoorde voor de Rode Duivels in een vriendschappelijke interland in Fiorentina (3-1) tegen wereldkampioen Italië. "Niet zozeer omdat hij ergens ongelooflijk in uitblonk, maar door zijn présence, zijn uitstraling. Als verdediger kon je met Buffon in de rug altijd gerust zijn: 'Het kan geen kwaad als ik een foutje maak, het komt wel goed.'"

Sonck kan zich niet meer herinneren hoé hij als invaller in de toegevoegde tijd scoorde, maar wel dat Buffon hem met een geweldige reflex van een eerste goal hield. "Hij was echt een allrounder. Geen showman, geen spektakel, maar gewoon betrouwbaar. Buffon was goed, maar er waren en zijn er betere. Ik zou Thibaut Courtois altijd vóór hem kiezen, al was het maar omdat hij een Belg is. Een beetje chauvinistisch zijn, hé. (lacht)"

Het enige jammere is dat hij in zijn carrière nooit de Champions League kon winnen Gilles De Bilde

Puntenpakker

Gilles De Bilde moet nog dieper in zijn geheugen graven om zich die avond van 13 november 1999 voor de geest te halen, toen België met 1-3 won van Italië, mét een piepjonge Buffon (21) in doel. De Bilde had maar zes minuten nodig om de openingstreffer te maken.

"Ik scoorde met het hoofd, maar vraag me niet hoe of wie de corner trapte", grinnikt hij. "Dat is te lang geleden. En Buffon heeft eigenlijk pas nadien naam en faam gemaakt. Zijn statistieken spreken voor zich, hé. Kijk eens hoe vaak hij de nul kon houden bij de nationale ploeg. Oké, hij stond in een elftal dat verdedigend erg sterk was, maar daar was Buffon zelf een belangrijk onderdeel van. Hij was heel constant in zijn prestaties, een echte puntenpakker. Het enige jammere is dat hij in zijn carrière nooit de Champions League kon winnen. Maar als je zeven keer na elkaar de scudetto pakt en tot je veertigste in doel staat bij een topclub, dan heb je het goed gedaan."

Dat Buffon mogelijk nog een verlengstuk aan zijn carrière breit bij een andere club, dat begrijpen de twee gewezen spitsen minder goed. De Bilde: "Voetbal is zijn leven en zijn passie, dan is het niet makkelijk om te stoppen, zeker als je nog goed en gemotiveerd bent. Alleen zou ik het raar vinden als hij naar een andere Europese topclub Europa zou verhuizen. Dan zou hij beter bij Juventus blijven. Wie weet trekt hij er over een week toch een streep onder, maar wat hij ook doet, dat zal niets afdoen aan zijn palmares."