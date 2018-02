Ex-Rode Duivels en bondscoaches reageren verdeeld op keuze Carrasco: “Als hij daar 4 jaar blijft, ga ik te voet naar Scherpenheuvel” Tomas Taecke/Jonas Van De Veire

27 februari 2018

12u26 1 Buitenlands Voetbal Het vertrek van Yannick Carrasco (24) naar het Chinese Dalian Yifang doet met het WK voor de deur flink wat stof opwaaien. Ook bij de ex-Rode Duivels en ex-bondscoaches van onze nationale ploeg lopen de meningen uiteen: “Martinez zal zich zorgen maken”, maar: “Hij gaat niet in provinciale voetballen.”

Jammer dat je weggaat, @CarrascoY21! 😢@LaLiga zal je missen! ❤️🇪🇸 pic.twitter.com/1aq49MDl70 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Franky Van der Elst (86 caps): “Paulinho is het beste bewijs dat dit niets hoeft te betekenen”

“Als je tien miljoen euro per jaar kan verdienen, is het vooreerst lastig om neen te zeggen. Maar anderzijds is hij nog maar 24 jaar oud en had hij een andere keuze kunnen maken. Op zijn 28ste had hij ook nog naar China kunnen trekken. Zeggen dat hij zich daar gaat begraven, klopt niet. Kijk maar naar Paulinho. Die heeft enkele jaren in China gespeeld (bij Guangzhou Evergrande, red.), maar speelt vandaag bij FC Barcelona en de nationale ploeg van Brazilië. Zijn keuze is vlak voor het WK een beetje vreemd, maar langs de andere kant speelde hij niet meer bij Atlético. Daar in China zal hij wel altijd spelen. Wat de nationale ploeg betreft, hebben we op links in het systeem-Martinez inderdaad niet veel keuze. Je hebt bijvoorbeeld wel een Limbombe die aan de deur kan kloppen als hij volgende maand wordt opgeroepen. Ik denk niet dat Martinez zich onmiddellijk zorgen maakt. Witsel haalt nog steeds zijn niveau en het voorbeeld van Paulinho spreekt voor zich. Hij heeft 2,5 jaar in China gespeeld en voetbalt vandaag bij Barcelona en de nationale ploeg van Brazilië. Een overstap naar China hoeft dus niet te betekenen dat je sportieve carrière dood is, al had Carrasco in januari wel een andere keuze kunnen maken en op een hoger niveau blijven voetballen."

Gert Verheyen (50 caps): “Hij gaat toch niet in provinciale voetballen?”

“Op korte termijn zie ik niet meteen een probleem. Hoe langer je blijft hangen, hoe groter dat probleem alleen maar kan worden. Iedereen roept allerlei dingen, maar er heeft nog nooit iemand een match uit de Chinese competitie gezien. Wij praten over iets waar we niets van afweten. We kennen het niveau niet en dan is het gevaarlijk om conclusies te trekken. Het is ver van huis, dat wel, en natuurlijk komt hij minder in beeld. De bondscoach zal meer moeite moeten doen om hem aan het werk te zien dan dat hij in Europa voetbalt, maar ik zie geen probleem. Hij gaat uiteindelijk toch niet in provinciale voetballen? Toen we met de nationale U19 in Marbella waren, hebben we daar de Chinese ploeg van Witsel (Tianjin Quanjian, red.) aan het werk gezien. Die trainen niet anders dan een Europese ploeg en die spelen ook niet anders. Wat de nationale ploeg betreft… We hebben niet veel spelers over op die positie, maar op korte termijn zal die overstap van Carrasco geen probleem vormen. Zeggen dat hij een verkeerde beslissing maakt, is gemakkelijk als ze nog nooit tien miljoen euro voor uw neus gelegd hebben. Zeg dan maar eens neen, dat is gemakkelijk gezegd."

Aimé Anthuenis (ex-bondscoach): “Over tien jaar zullen er tien Rode Duivels in het Oosten spelen”

“Elke speler is anders, iedereen moet die keuze voor zichzelf maken. Dat is net hetzelfde als een trainer die voor het buitenland kiest of niet. En of hij nu in Frankrijk, Duitsland of China gaat voetballen… met de beschikbare middelen van vandaag maakt dat geen verschil. Witsel heeft dat bewezen. Als Martinez Carrasco straks wil oproepen, zal die transfer daar geen rol in spelen. Er zijn gevaarlijkere momenten op weg naar het WK. Zo wordt er nu druk gespeculeerd over wie er wel of niet zal meegaan, maar vallen er in de aanloop altijd gekwetsten. Ik garandeer je dat er 15 à 20 procent van de spelers zal afvallen, dat is om de vier jaar zo. Het voordeel voor Carrasco is dat hij nu opnieuw elke week zal spelen. En anderen, die minder in aanmerking kwamen voor de Rode Duivels, kunnen beter gevolgd worden. Martinez heeft weinig bezwaar denk ik. En ik zal nog eens iets voorspellen: Witsel en Carrasco, dit is nog maar het begin. Over tien jaar is het niet ondenkbaar dat er een tiental Rode Duivels in het Oosten spelen.”

Vital Borkelmans (22 caps, ex-assistent bondscoach): “Ik denk dat er iets gebroken was bij Yannick”

“Ik denk dat er de jongste tijd iets gebroken was bij Carrasco. Ik volg hem al van in de Franse tweede klasse bij Monaco en apprecieer hem enorm, maar het is niet de makkelijkste jongen. Soms uit hij te snel zijn ontgoocheling. Nu was de relatie met Simeone en sommige spelers verzuurd. Hij weet van waar hij komt, speelde niet meer altijd en is misschien beginnen twijfelen. Ik begrijp zijn beslissing dan ook gedeeltelijk. Of het een goeie beslissing is, dat is iets anders. Hij is nog heel jong en kon ongetwijfeld bij tal van andere Europese topploegen een rol spelen. In Engeland bijvoorbeeld, daar was er toch sprake van. Ik begrijp niet waarom hij in januari niet naar daar vertrokken is, maar de echte reden daarvan kennen we ook niet. Of Martinez zich zorgen moet maken? Neen, dat denk ik niet. In zijn systeem zijn Carrasco en Meunier belangrijke schakels. Mocht dat nodig zijn, heeft hij ook nog andere spelers die dat kunnen invullen. Het is en blijft een bizarre wending in zijn carrière. Zeker op die leeftijd."

Julien Cools (35 caps): “Als hij daar vier jaar blijft, ga ik te voet naar Scherpenheuvel”

“Het is een rare beslissing, zeker gezien zijn leeftijd. Dat getuigt toch niet echt van ambitie. Ik weet niet hoe sterk die competitie in China is en hoe hij gevolgd zal worden. Misschien kan ik eens in opdracht van de KBVB naar China vliegen (lacht), want hij zal toch gevolgd moeten worden. Hij tekende een contract voor vier jaar. Wel, als hij daar vier jaar blijft, dan ga ik te voet naar Scherpenheuvel. Het is toch een avontuur. Van alle mannen die ver weggeweest zijn, kwamen de meesten met hangende pootjes terug. Denk maar aan Legear bijvoorbeeld, al bewijst Witsel het tegendeel. Ik ben nieuwsgierig hoe dat daar zal aflopen. Of Martinez zich zorgen moet maken? Dat denk ik wel. Limbombe is hetzelfde type speler en biedt misschien een alternatief. Die kan de bondscoach wél elke week zien spelen en haalt toch ook een hoog niveau. Hij is net als Carrasco een voetballer die het van zijn momenten in een match moet hebben. Of dat zal aanslaan in China, weet ik niet. Misschien ziet het publiek dat graag, maar hoe zullen zijn ploegmaten dat opnemen? Ik begrijp dat spelers die keuze maken op rijpere leeftijd, maar Carrasco is te jong om uit te bollen en veel geld te verdienen."

Jan Ceulemans (96 caps): “Dit kan je niet meer tegenhouden”

“Carrasco heeft zich gespiegeld aan Witsel. Hij speelde nog maar weinig en wou van club veranderen en dan zie je dat Witsel toch nog steeds een vaste waarde is in de nationale ploeg. Als er wat mogelijkheden zijn, dan komt het allerbelangrijkste blijkbaar toch bovendrijven en dat is het financiële aspect. Die mannen willen graag naar het WK, maar als je Euromillions kan winnen, dan doe je dat. Dit kan je vandaag niet meer tegenhouden. Op een gegeven moment zullen bepaalde vaste waarden in het buitenland ook minder aan spelen toekomen en als er dan zo’n aanbod komt… Kijk naar Fellaini. Die speelt in een ongelooflijk grote club, maar is geen vaste waarde en wordt toch ook vaak met een transfer naar het Oosten in verband gebracht. Vroeg of laat kiezen ze toch voor dat financiële extraatje. Wel moet gezegd dat Witsel al 29 is en Carrasco nog maar 24. Dat is wel een verschil en daar kan men over nadenken”.

Luc Millecamps (35 caps): “Als bondscoach zou ik niet meer op hem rekenen”

“Rond zijn keuze voor China moet Carrasco geen fabeltjes vertellen. Omdat ze daar graag het voetbal vooruit willen helpen? (schaterlacht) Wat een zever. Iedereen weet dat je alleen naar daar trekt voor het geld. Let op: ik kan hem begrijpen, hoor. Zelf zou ik het ook gedaan hebben. Tien miljoen netto per jaar… (blaast) Maar jongens toch. Drie jaar shotten en dan kan je voor de rest van je leven met je voeten omhoog liggen. Niemand mag hem zijn keuze kwalijk nemen. Maar sportief is het simpelweg een domme beslissing. Mocht ik bondscoach zijn, dan zou ik niet meer rekenen op jongens die naar China trekken. Alleen zo kan je ze tegenhouden. Bovendien hebben we er genoeg om zijn plaats in te nemen.”