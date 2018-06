Ex-ploegmaat van Cristiano Ronaldo: "Zeg gewoon 'nee' als hij vraagt om naar zijn huis te komen" TLB

19 juni 2018

07u00

Bron: ITV 77 Buitenlands Voetbal Dé man van de eerste speeldag op het WK is niet Romelu Lukaku of Harry Kane, maar wel Cristiano Ronaldo. De Portugees scoorde drie keer tegen Spanje in wat voorlopig ook de meest beklijvende partij van deze Wereldbeker was. Ronaldo is inmiddels 33, maar 'CR7' blijft de glansprestaties opstapelen. En dat is geen toeval volgens Ronaldo's ex-ploegmaat Patrice Evra.

De 37-jarige Evra, die tijdens het WK fungeert als analist voor het Engelse ITV en mag vertrekken bij West Ham United, speelde drie jaar samen met Cristiano Ronaldo bij Manchester United. En op de Britse televisie gaf de Fransman een zeldzame inkijk in de (maniakale) manier van leven van de Portugese superster. "Ik wil één duidelijk advies geven aan iedereen. Als Ronaldo je uitnodigt om bij hem thuis langs te komen, zeg je beter gewoon 'nee'", begon Evra zijn opvallende verhaal.

"Ronaldo vroeg me op een dag om naar zijn huis te komen na een training. Ik stemde toe, maar was echt heel moe. We zouden eerst iets eten en op de tafel stond wat kip, sla en water. We begonnen te eten en ik dacht dat het hoofdgerecht wel zou volgen. Maar er kwam niks. Ronaldo at zijn bord leeg, stond op en begon wat te voetballen. Ik wilde nog wat eten, maar Ronaldo wilde een balletje trappen. En dat deden we dan ook."

"'Kom, we gaan zwemmen', zei Ronaldo dan al snel. Ik ging opnieuw akkoord en na een tijdje in de jacuzzi en de sauna had ik het echt wel gehad. 'Zijn we hier om te sporten, of gewoon om samen iets te eten', vroeg ik aan Ronaldo. Hij lachte eens. Maar om die reden zou ik iedereen dus aanraden om 'nee' te zeggen als hij je uitnodigt bij hem thuis. Hij is een machine en wil nooit stoppen met trainen."

Tafeltennis

Dat Ronaldo een geboren winnaar is die in alles de beste wil zijn, toonde Evra aan met een ander voorbeeld. "Ronaldo speelde ooit een partijtje tafeltennis tegen Rio Ferdinand. De voormalige verdediger versloeg Ronaldo voor de ogen van alle ploegmaats en we begonnen allemaal te schreeuwen. Dat maakte Ronaldo kwaad. Hij stuurde zijn neefje daarom naar een sportwinkel om een pingpongtafel te kopen en trainde thuis twee weken als een gek. Daarna daagde hij Ferdinand uit voor een nieuwe wedstrijd en Ronaldo versloeg hem waar iedereen bij was. Da's Ronaldo ten voeten uit. Daarom ben ik niet verrast dat hij nog een Gouden Bal wil winnen, of dat hij op zijn 33ste het WK nog op zijn palmares wil brengen."

Morgen speelt Ronaldo zijn tweede match op dit WK. Hij neemt het om 14 uur met Portugal op tegen Marokko in het Luzhniki-stadion in Moskou.