Ex-ploegmaat haalt herinneringen op: “Eden is gek op hamburgers en mijn vriend Thibaut heeft een groot ego” KTH/YP

29 februari 2020

09u33 0 Buitenlands voetbal Over alle sterren met wie hij ooit heeft samengespeeld, had hij wel iets ludiek te zeggen. Marcin Bulka, tegenwoordig derde keeper bij PSG en ooit vierde keus bij Chelsea, vertelde in een YouTubevideo een aantal leuke verhalen over zijn ex-ploegmaats Eden Hazard en Thibaut Courtois. Vooral dat van het ego van de nationale nummer een springt eruit.

Hij vertelt het allemaal met veel gegniffel, maar al lachend vertelt iemand soms de waarheid. Zo ook Marcin Bulka, jonge Poolse keeper die momenteel op de loonlijst van PSG staat. Bulka maakte in de zomer van 2017 de overstap van de U18 van Chelsea naar de U23. Vorig jaar verkaste hij vervolgens naar Paris-Saint Germain om er derde keeper te worden na Keylor Navas en Sergio Rico. Zijn contract in Londen werd uiteindelijk niet verlengd.

In Foot Truck, een programma op een Pools YouTube-kanaal, profileerde hij. Met zijn uitspraken maakt hij voorlopig meer naam dan als voetballer. Woensdag werden zijn woorden met veertien dagen vertraging plots overal opgepikt. Omdat hij straffe zaken zei. Over Angel Di Maria. Over Diego Costa en zijn knokpartij met Nathanael Chalobah destijds op training. Over Neymar. Over Kylian Mbappé. Over de trainers onder wie hij heeft gewerkt. En ook over Thibaut Courtois en Eden Hazard, want tijdens het programma liepen ze alle topspelers met wie hij ooit de kleedkamer heeft gedeeld af.

Als Thibaut een goede dag heeft, is het onmogelijk om te scoren tegen hem. Ik herinner me nog hoe er vanop acht meter ballen werden geknald naar hem. Hij was niet te kloppen Marcin Bulka

Hij gaf een stevige prik naar Courtois. Ook al werkte hij maar bij gelegenheid samen met onze landgenoot. Bulka met een grijns: “Thibaut is een goeie vriend. Maar zijn ego is enorm. Als hij een grote fout maakt, gaat hij naar de trainer en zegt hij: ‘De verdediger stond slecht opgesteld, hij had dit of dat moeten doen.’ Hij kan het maar niet toegeven als hij iets verkeerds heeft gedaan”.

Maar toch kijkt Bulka op naar zijn gewezen ploegmaat. “Met welke doelman ik vergeleken kan worden? Op de lijn met Thibaut, maar als het op voetenwerk aankomt ben ik wel beter, denk ik. Thibaut is linkshandig, maar hij is ook niet slecht met de voeten. Ik vermoed dat hij gewoon het risico stuwt - hij trapt geen risicovolle ballen zoals bijvoorbeeld Ter Stegen. Maar als hij een goede dag heeft, is het onmogelijk om te scoren tegen hem. Ik herinner me nog hoe ze schietoefening hielden, net op het moment dat ik de overstap maakte naar de A-kern. Ze knalden ballen naar Thibaut vanop acht meter van de goal, maar het was onmogelijk. Hij was niet te kloppen.”

Uitgelachen

Nog in dat gesprek komt Bulka nog met een anekdote over de doelman die intussen naar Real Madrid is verhuisd. “Ik herinner me nog hoe we een promofilmpje moesten opnemen voor GoPro (een merk van camera’s, red.). De makers wilden dat ik iets zei voor de Chelsea-fans, maar ik was zo nerveus dat ik geen deftige Engelse zin uitgekraamd kreeg. Courtois begon me uit te lachen (zie hieronder vanaf 1'50"), waardoor ik finaal gewoon wat in het Pools zei”, aldus Bulka, die tot dusver bij PSG enkel mocht opdraven in de competitiewedstrijd in Metz eind augustus (0-2).

Ook Eden Hazard komt aan bod in de Foot Truck. “Hij is gek op hamburgers en pizza - ik zag hem in Cobham wel eens in de pizzeria met zijn familie en kinderen. Hij geeft helemaal niks om kledij of zijn imago, het gaat allemaal om voetbal, plezier hebben en sfeer. Hij ontwikkelde zich bij Chelsea tot een absolute topspeler, maar bleef gewoon zichzelf. Bij Chelsea was het nooit een probleem dat hij een beetje dikker stond, maar bij Real werd het wel al gauw een thema. Begrijpelijk ook, zijn blessures nu hebben daar misschien wel wat mee te maken (eerder de trap van Meunier: het zijn geen spierproblemen, red). Als je speelt aan zo’n intensiteit, kan je niet nalatig blijven zoals hij was bij Chelsea.”