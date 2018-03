Ex-ploegmaat furieus na dood Fiorentina-kapitein: "Een schande dat er geen minuut stilte werd gehouden" LPB

06 maart 2018

Ciprian Tatarusanu, doelman bij het Franse FC Nantes, is niet te spreken over het feit dat er zondag in de Ligue 1 geen minuut stilte werd gehouden na de plotse dood van Fiorentina-kapitein Davide Astori.

"Het is een schandaal, een gebrek aan respect", reageerde Tatarusanu furieus na het duel van Nantes bij Marseille. "Dit is de ergste dag in mijn leven. Dat er niet eens een minuut stilte werd voorzien na de dood van een international, is een schande. Na zulk drama is voetbal niet belangrijk."

Tatarusanu speelde nog samen met Astori bij Fiorentina. De aanvoerder van het team uit Firenze overleed het voorbije weekend in zijn slaap, vermoedelijk aan hartfalen. Na de dood van Astori werden alle wedstrijden in de Serie A uitgesteld.