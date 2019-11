Ex-ploeggenoot over Hazard: “De meest luie speler waar ik mee speelde” NVE

18 november 2019

15u32

Bron: Sky Sports 1 Buitenlands voetbal Dat hij een speelvogel is, wisten we al. John Obi Mikel vertelde in een interview dat Eden Hazard “de meest luie speler is waarmee hij samen speelde”. De twee waren ploegmaats tussen 2012 en 2017.

De voorbije maanden werd hier en daar geklaagd over de conditie waarmee Hazard het seizoen had aangevat bij Real Madrid. “Te zwaar”, volgens sommigen. Mikel suggereert nu dat de conditie van de kleine Belg beter zou kunnen zijn als hij harder zou werken op training. “Hazard heeft een ongelofelijk talent”, aldus de Nigeriaan. “Misschien niet zo goed als Messi, maar hij doet wat hij wilt met een bal aan zijn voet. Hij hield er niet van om hard te trainen. Terwijl wij aan het werken waren, stond hij op ons te wachten tot we klaar waren met trainen. Hij is de meest luie speler waar ik mee samen speelde.”

Mikel sloot af met mooie woorden voor de Belg: “Maar op zondag was hij altijd de beste speler op het veld, het was ongelofelijk.” De middenvelder speelde tussen 2012 en 2017 samen met Hazard bij Chelsea. Samen wonnen ze twee Premier League-titels en één keer de Europa League. De Nigeriaan speelt momenteel voor Trabzonspor in Turkije.