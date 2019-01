Ex-lief van verdwenen voetballer Emiliano Sala dat al kwaad opzet insinueerde: “Ik geloof dat hij nog leeft, op een eiland” TLB

Berenice Schkair geeft de hoop niet op. De voormalige vriendin van de verdwenen voetballer Emiliano Sala gelooft dat de Argentijn nog leeft. "Ik denk net als zijn familie dat hij nog ergens op een eiland zou kunnen zitten", verklaart Schkair in verschillende Argentijnse media.

Vorige week maandag, rond 20u30, verdween een privévliegtuigje met daarin piloot Dave Ibbotson (59) en Cardiff City-aanwinst Emiliano Sala plots van de radar. De officiële zoektocht naar het duo is inmiddels stopgezet, maar de familie van de Argentijn zamelde zelf geld in via een crowdfundingcampagne om te kunnen blijven zoeken. Sinds zaterdag zijn alweer twee schepen op zoek naar Sala en Ibbotson, ook onder water, maar voorlopig kende de actie nog geen succes.

Net als Sala’s familie koestert ook Berenice Schkair nog hoop. De Argentijnse had in 2018 een relatie met de aanvaller en ze gelooft dat haar ex-vriend nog zou kunnen leven. “Ik heb er hoop op dat hij nog leeft en dat hij nog zal opduiken”, zegt Schkair. “Waar hij dat zou moeten doen? Op een eiland. Ik geloof, net zoals zijn familie trouwens, niet dat hij zomaar verdwenen is.”

Een week geleden pakte Schkair op Twitter ook al uit met enkele mysterieuze uitspraken. “Onderzoek de voetbalmaffia, want ik kan niet geloven dat dit een ongeluk is”, klonk het toen, twee dagen na de verdwijning van het vliegtuigje. Schkair verwijderde haar tweet inmiddels en in de Argentijnse media gaf ze wat meer uitleg. “Die boodschap was een impuls. Ik voelde dat er een reukje aan de zaak zit, maar meer informatie heb ik niet. Ik vind het echter wel nog altijd vreemd dat plots gestopt wordt met zoeken naar twee mensen die van de ene op de andere dag verdwijnen.”

“Ik wil wel geloven dat het om een ongeluk gaat. Maar dit verschrikkelijke voorval is volgens mij ook kunnen gebeuren omdat er onverantwoord te werk is gegaan, vanuit verschillende kanten. Waarom mocht Ibbotson de piloot zijn als hij niet de juiste licentie had? Waarom kon het vliegtuig zomaar opstijgen als zelfs Emiliano opgemerkt had dat het niet meer in goede staat was? Waarom stuurden ze het vliegtuigje door het slechte weer de zee over? Waarom volgde de club de reis van zo’n dure speler niet beter op? Die vragen stel ik mij. Als Emiliano opduikt, en ik geloof dat dat nog kan, dan hoop ik dat al zijn dromen in vervulling zullen gaan.”