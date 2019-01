Ex-lief Sala insinueert kwaad opzet met erg mysterieuze uitspraken: "Nu zwijg ik nog uit respect voor zijn familie, maar binnenkort zal ik zeggen wat ik te zeggen heb” YP/GVS

17u00 0 Buitenlands Voetbal Berenice Schkair, de ex-vriendin van Emiliano Sala (28), denkt dat er meer zit achter de verdwijning van de Argentijnse spits. Volgens het model is er zelfs sprake van kwade wil. “Ik kan niet geloven dat dit een ongeluk is. Nu zwijg ik nog uit respect voor zijn familie, maar binnenkort zal ik zeggen wat ik te zeggen heb”, stelt de dame uit Buenos Aires op haar sociale media.

In 2018 had Schkair enkele maanden een relatie met Sala. In de lokale media klinkt het zelfs dat het stel verloofd was alvorens de verhouding niet zo lang geleden op de klippen liep. De zorgen bij het model waren dan ook groot toen maandagavond het nieuws van de vermissing viel. Op sociale media plaatste Schkair enkele foto’s van het voormalige paar, waarbij ze in tekstvorm de emoties de vrije loop liet gaan. Opmerkelijk: met enkele mysterieuze uitspraken doelde ze op kwaad opzet.

“Emi, mijn hart is gebroken. Ik kan het nog steeds niet vatten. Ik ben kapot, ik voel pijn, angst en woede omdat ik niets kan doen. Maar ik weet dat je sterk bent. We wachten op je. Ik wil wakker worden en merken dat dit alles een leugen is”, begon de dame haar post op Instagram. In een verder verloop liet ze echter uitschijnen dat er achter het vliegtuigdrama slechte intenties schuilen.

“Onderzoek de voetbalmaffia, want ik kan niet geloven dat dit een ongeluk is. Je onderbreekt de zoektocht bij slecht weer toch niet als je enkel wat drijvende objecten hebt gevonden? Ze verliezen tijd en gaan niet echt op onderzoek uit”, beweert Schkair, waarna ze zich opnieuw tot Sala richt. “Waar ik het meeste spijt van heb, is dat ik je niet heb verteld dat ik van je hou. Waarom overkomt dit onheil bij zo’n gefascineerd persoon die projecten heeft, zo hard werkt en toegewijd is aan zijn job?”

Respect

Het Argentijnse nieuwsmedium Infobae trachtte de dame meteen te pakken te krijgen na haar mysterieuze insinuaties. Daar deed ze er nog een schepje bovenop “Ik wil dat hij opdaagt. Nu zwijg ik nog uit respect voor zijn familie, maar binnenkort zal ik zeggen wat ik te zeggen heb.” Op haar Twitteraccount deelt ze overigens elk nieuwtje over de zoekactie.

Schkair (26) is een Argentijns model geboren in een wijk van Buenos Aires. Ze studeerde psychopedagogiek, maar raakte snel gefascineerd door mode en kreeg de kans om zelf voor de camera te staan. Daardoor bezocht ze plekken als Egypte, Dubai en Frankrijk en ontmoette ze Sala.

