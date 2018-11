Ex-kwelduivel van Anderlecht vecht tegen kanker: “Nu gaat het goed, ik heb bijna mijn beestige fysiek terug” LPB

27 november 2018

14u11

Bron: Reuters/Corriere 0 Buitenlands Voetbal Gianluca Vialli vecht tegen kanker. De 54-jarige ex-spits van de ‘Squadra’ kreeg het nieuws van zijn ziekte al een jaar geleden te horen, maar dat geraakte pas nu bekend. “Op dit moment voel ik mij uitstekend”, zegt Vialli.

In de Italiaanse krant ‘Corriere Della Sera’ vertelt Vialli dat zijn lichaam goed heeft gereageerd op de chemotherapie die hij onderging. “Het gaat goed, erg goed”, aldus de ex-spits. “Het is een jaar geleden en ik heb bijna mijn beestige fysiek terug. Maar het is onzeker hoe de wedstrijd gaat aflopen. Ik hoop dat mijn verhaal kan dienen als inspiratie voor mensen die op een belangrijk kruispunt in hun leven staan. Het leven bestaat voor 10 procent uit dingen die ons overkomen en voor 90 procent uit hoe we daar mee omgaan. Ik hoop dat mijn verhaal anderen kan helpen om met dingen op de juiste wijze om te gaan.”



Vialli speelde het grootste deel van zijn carrière voor Sampdoria (1984-1992) en Juventus (1992-1996). Met de club uit Genua veroverde hij in 1990 de toenmalige Europacup II door in de finale Anderlecht met 2-0 te verslaan. In de verlengingen scoorde Vialli beide goals. Met Juventus won hij in 1996 de Champions League. De ‘bianconeri’ haalden het tegen Ajax met de strafschoppen. Daarna verkaste Vialli naar Chelsea, waar hij twee jaar later zijn spelerscarrière afsloot.