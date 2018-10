Ex-keeper Liverpool: "Hoeveel mensen ik heb gedood? Geen idee" Redactie

03 oktober 2018

07u00

Bron: AD, The Guardian 0 Buitenlands Voetbal Bruce Grobbelaar was in de jaren '80 en '90 de befaamde doelman van Liverpool, maar draagt ook een zwaar verleden met zich mee. De geboren Zuid-Afrikaan vertelt aan 'The Guardian' over de trauma's die hij met zich meedraagt, sinds de onafhankelijkheidsoorlog van Zimbabwe. "Hoeveel mensen ik heb gedood? Ik heb oprecht geen idee."

Grobbelaar werd als tiener opgeroepen voor het leger van Rhodesië in de onafhankelijkheidsoorlog van Zimbabwe. "Ik herinner me een medesoldaat die lichaamsdelen van de zwarte onafhankelijkheidsstrijders afsneed. Hij bewaarde de oren in een pot en hij had behoorlijk wat potten. Hij wilde wraak, omdat zijn familie was afgeslacht."

De 60-jarige Grobbelaar, die bij Liverpool liefst 13 prijzen won in 14 jaar, heeft het volgens 'The Guardian' zichtbaar moeilijk als hij moet denken aan de eerste keer dat hij een man doodschoot.

"Het was in de schemering. Zodra de zon onder gaat, zie je de schaduwen in de bosjes. Je kan niet veel zien, maar je ziet het oogwit. It's you or them. Je schiet, je laat je vallen en er klinken overal schoten. Je hoort dat een collega is geraakt. Je fluit om te zorgen dat ze stoppen met praten, omdat we er dan allemaal aan gaan. Als het vuurgevecht voorbij is, zie je overal lichamen liggen. De eerste keer dat ik dat zag, ging ik over mijn nek. Hoeveel mensen ik heb gedood? Ik kan het je niet vertellen. Het waren er veel. Daarom leef ik alleen voor vandaag. Ik kan mij alleen verontschuldigen voor het verleden. Ik kan het niet veranderen."

Heizeldrama

De oorlog liet diepe sporen na bij de excentrieke keeper, die bekend stond om zijn rare stunts. Als Liverpool won, dan dronk Grobbelaar 'slechts' drie biertjes. Als ze verloren werd het een dozijn. "Om de angst te dempen en de pijn te verzachten."

De Europa Cup 1-finale, waarin Grobbelaar een belangrijke penalty wist te stoppen, was een hoogtepunt in zijn carrière, maar het Heizel- en Hillsboroughdrama zorgden voor een enorm dieptepunt. "Het was erger dan de oorlog. In de jungle wist je wat je kon overkomen. Bij Heizel (waar 39 supporters omkwamen) ging het om onschuldige mensen. Het geluid van de instortende muur en de vallende lichamen was verschrikkelijk."

Slechts een paar jaar later maakte Grobbelaar ook de Hillsboroughramp mee, als speler die er het dichtst bij stond. "Ik zag gezichten die platgedrukt werden tegen het hek. Ik pakte de bal en riep nog naar een politievrouw: open dat fucking hek. Ze antwoordde dat ze de sleutel niet had. Toen de bal terugkwam, riep ik weer. Ik zag lichamen op de grond liggen en trapte de bal uit het veld. Ik rende naar de scheidsrechter en toen kwamen de lichamen naar beneden. Ik hoorde de lucht uit hun longen ontsnappen.

Kampioenschapsvloek

Het laatste kampioenschap van Liverpool was in 1990 toen Grobbelaar onder de lat stond. De keeper, bijgenaamd Jungleman, vierde dat toen door de ereronde op zijn handen te lopen. Sindsdien wacht Liverpool op een nieuwe titel, al is dat volgens Grobbelaar niet vreemd. "Nee, dat ligt aan de medicijnman die naar Anfield kwam. Hij deed wat spullen op mijn doel en zei: 'zonder de jungleman, zullen jullie nooit meer winnen.'"

Of de vloek ooit doorbroken kan worden? "De enige manier is door op alle vier de doelpalen te plassen. Ik ben tot twee palen gekomen, maar toen werd ik door een bewaker gepakt en moest ik van Anfield af. Dat was in 2014, toen Liverpool tweede werd. Als we dit jaar weer geen kampioen worden, plas ik ook tegen de andere twee palen."