Ex-kapitein van Kameroen verliest huis en geld nadat hij gezin wil redden. Maar dan schiet ex-speler van Barça in actie

30 augustus 2018

14u13

Bron: BBC 5

Ooit schitterde hij in het shirt van 'de Ontembare Leeuwen', nu heeft Norbert Owona geen dak boven zijn hoofd. De voormalige international en kapitein van Kameroen zwerft dezer dagen rond in de straten van Douala. Daar waar hij in de jaren 60 en 70 rondliep als voetballer van Union Douala. Een documentaire bracht de trieste staat waarin de 67-jarige man verkeert aan het licht. Bovenop zijn problemen kampte Owona ook nog eens met een hernia, maar in het ziekenhuis zou hij niet alleen een helpende hand toegereikt krijgen door de dokters. Een andere voetbalgrootheid van het Afrikaanse hand wilde de gevallen voetballer weer op weg helpen: Samuel Eto'o.

In het ziekenhuis bracht de held van de Kameroeners Owona een bezoekje, maar daar bleef het niet bij. Owona had eerder al het heft in handen genomen en enkele ministers met een brief op de hoogte gebracht van zijn gezondheid en toestand. Het viel uiteindelijk in dovemansoren waarop Eto'o besliste om op het voorplan te treden. De voormalige sterspeler van onder meer Barcelona, Inter en Chelsea overhandigde Owona 500,000 CFA francs (bijna 800 euro). Daar bleef het niet bij, want Eto'o wil de man ook graag een huis schenken.

This is Norbert Owona, former captain of the indomitable lions of Cameroon who lost everything he had in life, lost his family in an accident, became sick and homeless.After asking the government of Cameroon for help to no avail, Cameroon football Legend Samuel Eto'o.

Spaargeld voor kankerbehandeling

Hoe is het dan zo ver kunnen komen met Norbert Owona? Dat antwoord gaat door merg en been. De voormalige international legde namelijk al zijn spaarcenten op tafel voor de behandeling van zijn vrouw en kinderen die kanker hadden. Omdat hij geen geld en geen huis had, was het voor Owona bijzonder moeilijk om medische hulp te krijgen. Hoe het nu met zijn gezin gesteld is, is niet geweten.