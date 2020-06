Ex-jeugdinternational en Derby County-speler Andre Wisdom (27) neergestoken en beroofd GVS

30 juni 2020

07u25

Andre Wisdom (27), de vaste rechtsback van de Engelse tweedeklasser Derby County, is in een wijk in Liverpool neergestoken en beroofd. Zijn toestand is stabiel, de politie van Merseyside is een onderzoek gestart.

Het nieuws wordt door Derby County bevestigd aan de BBC. De rechtsback ging in Toxteth, een wijk in Liverpool, op bezoek bij een familielid. Toen hij uit zijn wagen stapte, werd hij plots aangevallen. De politie van Merseyside is een onderzoek gestart, van de dader(s) en de beweegredenen is nog niets bekend.

Wisdom werd naar het ziekenhuis gebracht, zijn toestand is stabiel. Wellicht herstelt hij volledig, zo laat de Engelse tweedeklasser weten. “De club zal er alles aan doen om Andre en zijn familie bij te staan.” De zus van Wisdom reageerde kort bij The Sun. “Het verhaal is waar, Wisdom is neergestoken. Het is niet te geloven.”

Wisdom is een basisspeler bij Derby, dat hem in 2017 overnam van Liverpool - waar hij veertien keer in de basis stond. Hij speelde ook voor Red Bull Salzburg en Norwich City. Hij is eveneens ex-jeugdinternational van Engeland, in 2010 won hij het EK U17. Derby staat momenteel op een achtste plaats, slechts drie punten verwijderd van een barrageticket en eventuele promotie naar de Premier League.

