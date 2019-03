Ex-international veroorzaakt relletje in Rusland met racistische uitlatingen: “Vreemd dat zwarte speler uitkomt voor Russische nationale ploeg” MH

12u09 0 Buitenlands Voetbal Ophef in de Russische voetbalwereld. Pavel Pogrebnyak, 33-voudig international, riskeert een schorsing en boete na enkele racistische uitlatingen. De spits (35) van eersteklasser FC Ural vindt het niet kunnen dat Ari (33), speler met Braziliaanse roots, het shirt van de Russische nationale ploeg draagt.

“Het is vreemd dat een gekleurde speler uitkomt voor het nationale elftal van Rusland”, verkondigde Pogrebnyak, die in zijn carrière watertjes doorzwom in de Premier League (Fulham) en de Bundesliga (VfB Stuttgart). “Ik ben tegen de naturalisatie van buitenlandse voetballers. Ik snap het punt er niet van. Waarom kreeg Ari een Russisch paspoort?”

Uitspraken die in het verkeerde keelgat schoten bij onder meer Alexander Baranov, hoofd van de antidiscriminatiecommissie van de Russische Premier League. “Deze uitspraken worden ten zeerste in vraag gesteld. Het incident zal onderzocht worden en er zal een beslissing volgen. Je kan de plaats van een voetballer niet bepalen op basis van huidskleur.”

Ari staat sinds 2013 in loondienst van FK Krasnodar. Voordien kwam de aanvaller uit voor onder meer Spartak Moskou en het Nederlandse AZ. Ariclenes da Silva Ferreira, zoals zijn naam volledig luidt, heeft intussen twee caps op de teller. Voor de kwalificatiewedstrijd tegen de Rode Duivels (donderdag 20u45) werd hij gepasseerd door bondscoach Stanislav Cherchesov.