Ex-Hoffenheim-scout onthult hoe hij in 2010 moest kiezen tussen Casteels en Courtois: "Wiskundebuis gaf doorslag"

06 juni 2020

15u11 0 Buitenlands voetbal De ene speelt nu bij Real Madrid en wordt bij de besten ter wereld gerekend. De andere speelt nu bij Wolfsburg. Nochtans had het er anders uit kunnen zien voor Thibaut Courtois en Koen Casteels, leeftijdgenoten en beiden opgeleid bij KRC Genk. Op DAZN vertelt Lutz Pfannenstiel, voormalig scout van Hoffenheim, nogmaals hoe zijn club in 2010 Courtois misliep: “Door een buis op school.”

Een sportcarrière wordt vaak mede bepaald door juiste keuzes op het juiste moment, het vertrouwen van mensen en een dosis geluk. Op DAZN verklapte Lutz Pfannenstiel, ex-doelman en tussen 2010 en 2018 hoofd van de internationale scouting bij Hoffenheim, een anekdote over Thibaut Courtois en Koen Casteels.

“Beiden waren vergelijkbaar als keepers”, zegt Pfannenstiel. “Ze zagen er zelfs bijna hetzelfde uit, alleen de naam was anders.” Hoffenheim volgde beide jeugdspelers van KRC Genk in 2010. Er was twijfel over wie ze zouden nemen. Casteels zat al vast bij de A-kern, Courtois pendelde tussen de beloften en de eerste ploeg.

“Wij stonden erg dicht bij een akkoord met Courtois”, zegt Pfannenstiel. “Maar toen buisde hij op school voor wiskunde en ging de deal uiteindelijk niet door.” De rest is geschiedenis. De licentie van eerste doelman Laszlo Köteles, na een huur definitief overgenomen, raakt bij Genk voor de competitiestart niet rond. In de voorbereiding overtuigt Courtois harder dan Casteels. Frank Vercauteren zet Courtois voor de eerste match met inzet tussen de palen. Een plaats die hij niet meer afgeeft. Hij groeit uit tot een van de kampioenenmakers van Genk in 2010-2011. Zijn octopus.

Chelsea pikte Courtois op, om hem bij Atlético te stallen. Hoffenheim legde die zomer Casteels vast - plots was Genk zijn beide talentrijke keepers kwijt. “Casteels moest toen niet onderdoen voor Courtois.”

Ondanks de verschillende carrières van de twee keepers - de ene bij Real Madrid, de andere bij Wolfsburg - vindt Pfannenstiel dat “beiden niet zo ver uit elkaar” liggen. Hij prijst Casteels: “Hij maakt weinig fouten en is een zeer moderne keeper voor mij.” Hij gelooft nog steeds dat Wolfsburgkeeper de sprong naar de absolute top kan maken.

Courtois vertelde in 2014 in Het Laatste Nieuws al over de verscheurende keuze in 2010: “Op mijn elfde wilde ik geen keeper meer zijn. Ik dacht eraan om te gaan volleyballen, maar omdat ik me op dat moment niet meer kon aansluiten bij een club, ging dat niet door. Een half jaar later had ik toch mijn plezier tussen de palen gevonden. Rond mijn achttiende heb ik nog eens zo’n periode gehad. Koen Casteels zat bij de A-kern, ik zweefde zowat tussen beloften en eerste ploeg - misschien dat ze niet meer op mij rekenden.”

“Ik gooide er wat met mijn pet naar. Ik zag alleen het slechte van een training, liet me meeslepen door enkele jongens en mijn schoolprestaties gingen er onder lijden. Ik kon kiezen: naar Hoffenheim en een diploma halen voor de middenjury of bij Genk voor mijn plaats vechten en mijn jaar overdoen. Het tweede dus. Keeperstrainers Jos Beckx, met wie ik zes maanden keihard heb getraind, en Guy Martens hebben me er toen bovenop geholpen. Het is een les geweest.”

Wiskunde had hij niet meer nodig. Pfannenstiel is tegenwoordig technisch directeur bij Fortuna Düsseldorf.

