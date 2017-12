Ex-coach wil Eboué uit het slop halen: "We zullen er alles aan doen om mijn vriend te helpen" Glenn Van Snick

21u43

Bron: CNN Türk 12 Photonews en Reuters Buitenlands Voetbal Gisteren bereikte ons het droevige verhaal van Emmanuel Eboué. De voormalige verdediger van SK Beveren en Arsenal staat door een vechtscheiding volledig aan de afgrond. Toch is het ook voor de Ivoriaan Kerstmis, want zijn ex-coach Fatih Terim wil hem nu helpen.

Doordat Eboué gedurende zijn hele profcarrière zijn financiële zaken overliet aan zijn vrouw Aurelie, zit de man op dit moment in een zeer benarde situatie. Door de scheiding dreigt hij zijn huis kwijt te spelen, heeft hij zien drie kinderen al sinds juni niet meer gezien én verbergt hij zich voor de deurwaarders die al zijn eigendommen dreigen af te pakken. "Het is heel zwaar om helemaal alleen te zijn."

epa Emmanuel Eboué.

Toch krijgt de Ivoriaan - die maar al te graag opnieuw aan de slag zou gaan bij een ex-club - vandaag eindelijk eens goed nieuws te horen. Galatasaray-coach Fatih Terim - Eboué speelde vier seizoenen voor de Turkse ploeg - wil er namelijk alles aandoen om zijn gewezen pupil uit het slop te halen. "In de kleedkamer hoorden we verhalen over de situatie van Eboué", legde Terim aan CNN Türk uit. "We zullen er alles aan doen om mijn vriend te helpen." Het zou gaan om een trainersfunctie waarbij Eboué de U14-ploeg mag leiden.

"Ik zou heel blij zijn als Fatih me die opdracht zou geven", reageerde Eboué al op het heuglijke nieuws " Terim is als een vader voor mij. Ik hou erg veel van hem en zou alles voor hem doen, omdat ik hem zo graag zie." En zo is het Kerst voor iedereen.

Photo News Fatih Terim.