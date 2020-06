Ex-Club-speler Danjuma werd aangehouden voor poging tot moord: “Plots zeiden ze dat ik niet diegene was die ze zochten” XC

14 juni 2020

09u25

Bron: The Sun 1 Buitenlands voetbal Ex-Club Brugge-speler Arnaut Danjuma beleefde kort voor de lockdown de schrik van zijn leven. De 23-jarige Nederlander werd aangehouden op verdenking van poging tot moord, maar het bleek om een persoonsverwisseling te gaan. “Het was echt beschamend.”

Danjuma (intussen uitkomend voor de Engelse eersteklasser AFC Bournemouth) liep op 16 maart door de stad, toen er plots een politiewagen stopte. “Twee agenten stapten uit en zeiden dat ik mijn handen op het dak van de auto moest houden", blikt de Nederlander terug in ‘The Sun’. “Ik vroeg: ‘Wat heb ik gedaan?’ Ze schreeuwden dat ik mijn mond moest houden en mijn handen op het raam moest drukken. Dat deed ik, waarna ik weer vroeg wat ik had gedaan. Maar de agenten wilden niets zeggen en wachtten op assistentie.”

“Toen de andere agenten er waren, vroeg ik het opnieuw. Het was echt beschamend. Mensen liepen langs en maakten foto’s”, vervolgt Danjuma. “Ik raakte gefrustreerd en heb dingen gezegd die ik niet had moeten zeggen. Ik was zó boos. Uiteindelijk zei een agent: “Je bent niet diegene die we zoeken, je mag gaan.” De agenten waren op zoek naar een man die een ander persoon had neergestoken.

Danjuma kreeg géén excuses voor de vergissing, maar weigerde eveneens aangifte te doen. Het bestuur van Bournemouth vroeg de Nederlander of hij via de clubkanalen een statement wilde uitbrengen, Danjuma besloot om ook daarvan af te zien. Hij wilde zich volledig focussen op het herstel van zijn blessure.

Door al dat blessureleed kwam Danjuma slechts negen keer in actie in de Premier League. Bournemouth, nummer achttien in het klassement, hervat op zaterdag 20 juni het seizoen met een thuiswedstrijd tegen Crystal Palace. De Engelse eersteklasser nam Danjuma vorig jaar over van Club Brugge voor een bedrag van 18 miljoen euro.

Lees ook: Coronacrisis dwingt ook Club Brugge tot besparen: titelpremie gehalveerd tot 1,4 miljoen euro