Ex-Bundesliga-prof sjoemelde met fitheidstests: “Ik liet geregeld mijn vrouw in mijn plaats hardlopen, niemand die het merkte” Peter Luysterborg

06 december 2018

12u16 3 Buitenlands Voetbal Ex-Bundesliga-prof Stefan Kiessling (34) heeft een opmerkelijke bekentenis gedaan. De gewezen spits van Leverkusen geeft toe dat hij de conditietests tijdens het tussenseizoen meermaals aan zijn (zeer sportieve) vrouw overliet. “Niemand die het merkte.”

Kiessling (144 goals in 403 Bundesliga-duels) had een broertje dood aan lopen. De traditionele fysieke testen die voetballers tijdens de zomerstop als huiswerk meekrijgen, waren voor hem een verschrikking. Om zich die ellende te besparen, liet de ex-international geregeld zijn vrouw Norina opdraven. Letterlijk.

“Bij zo’n testen krijg je een hartslagmeter, die precies registreert wat je hebt gepresteerd”, zegt Kiessling. “Mijn vrouw is erg sportief, dus liet ik haar met mijn hartslagmeter geregeld in mijn plaats hardlopen of op de crosstrainer oefenen. Dat deed ze zó goed, dat niemand in de gaten had dat ik het niet was.”

Kiessling, intussen assistent van technisch directeur Rudi Völler bij Leverkusen, zegt dat hij het bedrog jarenlang heeft volgehouden. “In geen enkele voorbereiding heb ik aan alle eisen voldaan. Niet één keer. Nooit heb ik zelf alle loopproeven voor de volle 100 procent afgewerkt.”

De voorbije zomer zette Kiessling een punt achter zijn actieve carrière. “We waren in Mexico op vakantie en ik zei tegen mijn vrouw: schat, vandaag ga ik niet de fitnessruimte in. Ik blijf nu liever op het strand”, besluit hij met een kwinkslag.