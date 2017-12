Ex-Anderlechtspits bezorgt buschauffeur tegenpartij (ongewild) stevige blessure LPB

11u07 1 photonews Sami Allagui kust de Supercup, trofee die hij met Anderlecht won in 2006.

De buschauffeur van de Duitse tweedeklasser MSV Duisburg is het voorbije weekend op een merkwaardige manier geblesseerd geraakt. Na een forse charge belandde Sami Allagui, spits bij St. Pauli, buiten de lijnen. Daar kwam Allagui zwaar in botsing met Martin Kuppers, de buschauffeur van MSV Duisburg die tijdens de match de materiaalmeester van de club ook een handje toesteekt. De gevolgen waren niet min. Kuppers hield er enkele zwaar gekneusde ribben aan over. "Gelukkig voor Allagui stond onze buschauffeur daar", zegt MSV-coach Ilia Gruev. "Anders had hij zich ernstig kunnen blesseren."

Sami Allagui heeft in ons land een verleden bij Anderlecht. In de zomer van 2005 tekende hij een contract voor drie jaar bij paars-wit, maar hij kon er nooit doorbreken. Na een uitleenbeurt aan Roeselare zette hij zijn carrière verder in Duitsland. Allagui speelde 28 duels voor Tunesië, tegenstander van de Rode Duivels op het WK in Rusland.

Twitter MSV Duisburg Sami Allagui ligt geveld, de buschauffeur (links van hem) probeert recht te krabbelen.