Ex-Ajacied moet dna-test ondergaan vanwege verwekken van kinderen bij twee vrouwen Redactie

15 februari 2019

18u00

Bron: AD 0 Buitenlands Voetbal De Nederlandse voetballer Lorenzo Ebecilio zit in een lastig parket. De gewezen speler van Ajax zou bij twee vrouwen twee kinderen hebben verwekt toen hij in Rusland voetbalde. De Russische rechter wil dat Ebecilio een dna-test ondergaat.

De moeder van één van de kinderen, die allebei op 17 januari 2017 zijn geboren, bracht de zaak naar buiten. De vrouw wil dat Ebecilio hun dochtertje erkent en spande een rechtszaak aan in Moskou. De rechter bepaalde dat Ebecilio, die momenteel bij Rode Ster Belgrado onder contract staat, tot 23 februari de tijd heeft dna-materiaal af te staan. Voldoet hij niet aan die uitspraak, dan zal Ebecilio volgens het Russische recht automatisch worden erkend als de vader.

Beide vrouwen verschenen vorig jaar in mei al in het Russische televisieprogramma Poest govorít ('Laat maar praten') om hun verhaal te doen. De redactie van het programma had dna-materiaal van beide kinderen afgenomen en laten onderzoeken. Het resultaat: met meer dan 90 procent zekerheid hebben de kinderen dezelfde vader.

