Evra moet zwaar boeten voor trap in gezicht van supporter: weg bij Marseille, monsterschorsing en 10.000 euro boete

17u51 0 rv . Buitenlands Voetbal Patrice Evra moet zwaar boeten voor de karatetrap die hij voor het Europa League-duel tegen Vitoria Guimaraes heeft uitgedeeld aan een fan. De UEFA schorst de Franse linksachter tot 30 juni 2018 voor alle UEFA-gerelateerde wedstrijden én hij moet een boete van 10.000 euro betalen. De ex-speler van onder meer Monaco en Manchester United wordt ook definitief ontslagen door zijn team Olympique Marseille.

"Olympique Marseille en Patrice Evra hebben in onderling akkoord besloten om een einde te maken aan onze samenwerking", schrijft de ex-ploeg van Rode Duivel Michy Batshuayi in een persbericht. "Het contract van de speler is met onmiddellijke ingang ontbonden."

Evra ging begin november, voor de aftrap van de match tegen Vitoria Guimaraes, in de clinch met een meegereisde supporter van Marseille. Na een woordenwisseling verkocht Evra hem een trap in het aangezicht. Daarop werd hij door de scheidsrechter in de catacomben uitgesloten.

.@Evra kreeg als eerste speler ooit in de Europa League rood voor de aftrap na deze karatetrap tegen een eigen supporter... 🤔 #Cantona pic.twitter.com/Oictjv1ZFO — Play Sports (@playsports) 2 november 2017

