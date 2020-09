Europese Supercup in Boedapest tussen Bayern en Sevilla zorgt voor onrust in Beieren: “Krijg buikpijn als ik aan de gevolgen denk” Redactie

21 september 2020

11u11 0 Buitenlands voetbal Markus Söder, de minister-president van de Duitse deelstaat Beieren, maakt zich grote zorgen om de wedstrijd om de Europese Supercup, die Bayern München donderdag in Boedapest speelt tegen Sevilla. In de hoofdstad van Hongarije laait het coronavirus immers op, maar toch zijn relatief veel supporters welkom.

Söder adviseerde fans heel goed na te denken alvorens af te reizen. "Als ik eraan denk wat de gevolgen kunnen zijn krijg ik al buikpijn", aldus de politicus. De verwachting is dat ruim 2.000 Duitsers in het Puskas-stadion aanwezig zullen zijn. Beide clubs hebben van de UEFA 3.000 tickets gekregen.

Boedapest geldt in Duitsland in verband met het virus als risicogebied. Wie er echter minder dan 48 uur verblijft hoeft niet verplicht in quarantaine.

Aangezien ook in Zuid-Duitsland het virus oplaait, mochten er bij de thuiswedstrijd van Bayern afgelopen vrijdag tegen Schalke geen supporters aanwezig zijn. Aanvankelijk was dit wel de bedoeling. Beieren kreeg vanuit de landelijke politiek bijval voor dit besluit.

In de wedstrijd om de Europese Supercup treft de winnaar van de Champions League (Bayern München) de laureaat van de Europa League (Sevilla).