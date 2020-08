Europees voetbal trekt zich weer op gang, UEFA wijzigt regel en scheldt gele kaarten al kwijt na achtste finales Redactie

05 augustus 2020

12u06

Bron: Belga 3 Voetbal Na een corona-onderbreking van bijna vijf maanden wordt het Europees voetbalseizoen vanavond achter gesloten deuren hervat met vier wedstrijden in de Europa League. Vanaf vrijdag wordt er opnieuw gevoetbald in de Champions League.

In de Champions League moeten nog vier terugwedstrijden van de achtste finales gespeeld worden. Vrijdag verdedigen Kevin De Bruyne en Manchester City in eigen stadion een 2-1 zege tegen het Real Madrid van Thibaut Courtois en Eden Hazard. Juventus moet thuis een 0-1 nederlaag tegen het Lyon van Jason Denayer ophalen. Een dag later staat het Chelsea van Michy Batshuayi, die evenwel niet maar aan de bak komt bij de Blues, voor de zware opdracht een 3-0 nederlaag op te halen bij Bayern München. Barcelona ontvangt het Napoli van Dries Mertens, dat Barça in de heenmatch op 1-1 hield.

Het kampioenenbal gaat vanaf 12 augustus verder met een onuitgegeven eindronde, ofwel Final 8, in de stadions van Benfica en Sporting in Lissabon. De UEFA wil zo het reizen en het risico op besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk beperken. Alle confrontaties worden vanaf de kwartfinales in één duel afgewerkt. Over twee kwartfinales bestaat al duidelijkheid. Het verrassende Atalanta van Timothy Castagne treft Paris Saint-Germain en het Atlético Madrid van Yannick Carrasco mag het opnemen tegen RB Leipzig. Op 23 augustus ontvangt het Estadio da Luz de finale.

In de Europa League zijn er nog maar zes van de acht heenduels in de achtste finales afgewerkt. De twee achtste finales waarvan ook de heenmatch werd afgelast, worden in één wedstrijd in Duitsland afgewerkt: vanavond speelt het Inter Milaan van Romelu Lukaku tegen Getafe in Gelsenkirchen, morgen staat Sevilla tegenover AS Roma in Duisburg.

Voor het Manchester United van Andreas Pereira kan het straks in de return niet meer mislopen na een 5-0 zege in de heenmatch tegen LASK. Wolfsburg en Koen Casteels verloren met 1-2 van Shakhtar Donetsk, het team van Oliver Glasner wacht een lastige opdracht in Oekraïne. Verder staat ook nog de terugmatch Kopenhagen-Istanboel Basaksehir (heen: 0-1) op het programma. Morgen hopen Leander Dendoncker en Wolverhampton Wanderers zich te ontdoen van Olympiakos, na het 1-1 gelijkspel in de heenmatch. Bazel-Frankfurt (heen: 3-0) en Leverkusen-Rangers (heen: 3-1) zijn de andere affiches die dag.

Net als in de Champions League volgt vanaf 10 augustus een eindronde met rechtstreekse uitschakeling. De speelsteden zijn Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen en Keulen. De eindstrijd gaat op 21 augustus door in het RheinEnergie Stadion in Keulen.

Vanwege het veranderde format zouden de deelnemende clubs mogelijk minder inkomsten krijgen van de UEFA, die echter verwacht dat de impact beperkt zal zijn.

Het is moeilijk in te schatten welke teams favoriet zijn, want op het vlak van wedstrijdritme zijn er enorme verschillen. Zo werd de Serie A zondag afgesloten na een marathon van 12 speeldagen in anderhalve maand, de Premier League eindigde op 26 juli en La Liga een week eerder. De slotspeeldag van de Bundesliga, de eerste grote competitie die na de corona-onderbreking werd hervat, dateert dan weer van 27 juni. En de Ligue 1 werd in maart definitief stopgezet. PSG en Lyon hernemen hun Europees avontuur met amper wedstrijden met inzet (PSG: 2, Lyon: 1) in de benen.

UEFA scheldt gele kaarten al kwijt na achtste finales CL en EL

De UEFA heeft besloten dat gele kaarten niet worden meegenomen naar de kwartfinales van de Champions League en Europa League. De Europese voetbalbond heeft dat besluit genomen omdat de competitieopzet is veranderd. Vanaf de kwartfinales worden de confrontaties immers beslist in één duel.

Een speler wordt geschorst na zijn derde gele kaart. Normaal gesproken werden de kaarten pas kwijtgescholden na de kwartfinales, waardoor spelers de finale niet kunnen mislopen door een schorsing vanwege hun derde gele kaart. Door de nieuwe regel wordt hetzelfde bewerkstelligd.