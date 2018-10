Eric Abrams wordt technisch directeur van voetbalbond Myanmar LPB

03 oktober 2018

20u24 0

Eric Abrams is de nieuwe technisch directeur van de voetbalbond van Myanmar. De 61-jarige Belg werd begin deze week voorgesteld. Abrams was tot de voorbije zomer technisch directeur van de Australische voetbalbond, waar hij vier jaar aan de slag was. Als gevolg van budgettaire herschikkingen moest de Limburger vertrekken bij de 'Socceroos'. Met een terugkeer naar België hield Abrams na zijn ontslag geen rekening. "Ik heb het idee dat mijn profiel geliefd is op de Aziatische markt, daar liggen misschien mogelijkheden", zei hij na zijn vertrek bij Australië. Juist bekeken: Myanmar wordt de volgende sportieve uitdaging voor Abrams.