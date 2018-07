Eric Abrams niet verbitterd na vertrek als technisch directeur Australië: "Fantastische ervaring" Pieter-Jan Calcoen

28 juli 2018

08u00 0 Buitenlands Voetbal Aan alle sprookjes komt een eind. Ook aan dat van Eric Abrams. De Australische bond stopte na vier jaar de samenwerking met de Belgische technisch directeur.

Eric Abrams is niet langer technisch directeur van de Australische voetbalbond. Dat is een gevolg van budgettaire herschikkingen, maar de Limburger is niet verbitterd. "Mijn vertrek is correct afgehandeld en ik voelde veel appreciatie voor mijn inspanningen, dus onthoud ik vooral de fantastische ervaring", aldus Abrams, die sinds 2014 aan de slag was Down Under. "Ik mag terugblikken op een geweldig avontuur. Ook menselijk: het was een verrijking om vier jaar in een andere cultuur te wonen."

Bij Australië had Abrams een groot aandeel in de WK-deelnames in 2014 en 2016 en in het binnenhalen van de Azië Cup in 2015. Daarnaast hervormde de voormalige jeugdtrainer van de KBVB, waar hij onder meer Vincent Kompany onder zijn hoede had, de jeugdwerking aan de andere kant van de wereld. "Ik ben dankbaar dat ik die ervaring kon opdoen", klinkt het. "Had ik op jongere leeftijd geweten dat een internationale werkomgeving zo interessant is, dan had ik wellicht sneller de stap naar het buitenland gezet."

Vandaar ook dat Abrams met een terugkeer naar België nauwelijks rekening houdt. "Zeg nooit nooit, maar wat ik nu doe, spreekt me meer aan. Ik heb het idee dat mijn profiel geliefd is op de Aziatische markt, daar liggen misschien mogelijkheden. Ook al mis ik mijn familie: wat ik hier beleefd heb, bevalt me enorm."