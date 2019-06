Erg emotionele Marta geeft haar ploegmaats veeg uit de pan na WK-exit ODBS

24 juni 2019

12u38 0 WK vrouwenvoetbal Weer geen wereldtitel voor Marta (33). Maar aan afhaken lijkt de Braziliaanse, voor velen de beste voetbalster ooit, na het verlies tegen Frankrijk niet te denken. Wel geeft ze haar jongere collega’s een opvallende boodschap mee. “Werk harder en doe er meer voor, als jullie willen winnen.”

I just sent this video out to every player & parent on my girls U9 & U10 team & told them to watch it & let those final words from Marta sink in. “Cry in the beginning so you can smile in the end.” Words to live by no matter what you pursue in life. #BRA #development #FIFAWWC pic.twitter.com/yV09ldkOE0 Dennis Stephan(@ DennisStephan22) link

De tranen stonden in de ogen van de aanvalster, na de felbevochten 2-1 na verlengingen. En ook haar eerste interview achteraf was bijzonder emotioneel. Een oproep, zeg maar veeg uit de pan, richting de nieuwe lichting ‘As Canarinhas’, vrouwelijke Kanaries. “Het gaat om meer willen, om harder trainen, om er harder voor te leven, om klaar te zijn die 90 minuten en eventueel de 30 daarop ook te spelen”, sprak Marta de camera recht in de ogen, nadat Brazilië in minuut 107 een mokerslag incasseerde met de beslissende goal in Le Havre. “Dat vraag ik dus aan de meisjes. Want Formiga (41, nvdr) zal er niet voor altijd zijn, Marta zal er niet voor altijd zijn, net zoals Cristiane. Ons vrouwenvoetbal is afhankelijk van jullie opdat het overleeft. Denk daar eens aan, hecht er meer waarde aan.” Om er dan nog aan toe te voegen: “Wie nu afziet en huilt, kan straks lachen.”

Met doelpunten tegen Australië en Italië stond Marta opnieuw in de schijnwerpers. Ze klokt af op 17 WK-goals, waardoor ze als all time-topschutter Miroslov Klose (16 WK-goals) achter zich liet. Ondanks dat de toekomst van de zesvoudige FIFA Wereldspeelster van het Jaar onzeker oogt, spreekt ze na haar vijfde WK nog niet van afhaken. “Het was een geweldige ervaring voor ons allemaal. Nu is het belangrijk om van dit platform en deze aandacht gebruik te maken om het vrouwenvoetbal nog beter en grootser te maken. Voor Brazilië zit het er dan wel op, maar volgend jaar wachten alweer de Olympische Spelen.” Vadao, de Braziliaanse coach, rekent dan nog alvast op haar. “Er kloppen nieuwe meisjes aan de deur, maar speelsters als Marta en Cristiane moeten zeker nog enkele jaren meekunnen.”

