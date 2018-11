Erehaag op Wembley voor afscheidnemende Rooney die ploegmaat absolute parel ziet scoren MDB

15 november 2018

23u54 0 Buitenlands Voetbal Nog een laatste keer het heilige gras van Wembley betreden. Daar draaide het bij Wayne Rooney vanavond in de oefeninterland tussen Engeland en Amerika om. De huidige beste Engelse schutter aller tijden kreeg in zijn 120ste interland een gepast afscheid. Niet Rooney zelf, maar wel Jesse Lingard zorgde met een heerlijk doelpunt voor de kers op de taart van de interlandcarrière van Rooney.

Mooi moment in Wembley Stadium: de spelers van @England en @ussoccer_mnt vormden een erehaag voor de afscheidnemende Wayne Rooney. 👏🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/kNZdcj2PsQ Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

“Niet dat Wayne geen eerbetoon verdient, maar geef hem dan een presentatie. Je geeft caps niet zomaar weg. Dat is fout en je ontzegt zo ook de kans voor een jonge speler.” Peter Shilton, de man met de meeste interlands (125) bij Engeland, kon de keuze van de FA maar moeilijk begrijpen. De Engelse voetbalbond wilde met de 120ste interland tegen Amerika Wayne Rooney een waardig afscheid nemen. Met 53 doelpunten toch nog steeds de beste schutter bij de ‘Three Lions’. “Als ik in deze wedstrijd het record van Shilton kon verbeteren, dan had ik deze match ook nooit gespeeld”, repliceerde Rooney al voor de partij. Genieten deed hij vanavond wel. Voor de aftrap vormden beide elftallen een erehaag voor de huidige speler van DC United.

Daar is hij dan voor de allerlaatste keer in een shirt van Engeland: Wayne Rooney! 👏🇨 pic.twitter.com/4MfiG5snWz Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Starten zat er niet in, maar invallen mocht Rooney wel. Bij een 2-0-stand ruimde Jesse Lingard in de 58ste minuut plaats voor de man waar het vanavond allemaal om draaide. Ook de kapiteinsband ging om de arm van Wayne Rooney. Uitblinken zat er echter niet in. Daar had de man die plaats ruimde voor Rooney al voor gezorgd. In de 25ste minuut nam Jesse Lingard het leer net in de zestien aan om de bal dan prinsheerlijk in de bovenhoek te krullen. Om van te smullen. Uiteindelijk legden Trent Alexander-Arnold en Callum Wilson de 3-0-eindstand vast.

WAUW | Wat een doelpunt van Jesse Lingard! 🎯 #ENGUSA pic.twitter.com/9Bk7jPlIrN Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Amper een minuut na het doelpunt van Lingard maakte Alexander-Arnold er al 2️⃣-0️⃣ van! ⚡️ #ENGUSA pic.twitter.com/jBWwqbZoQS Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Engeland had weinig moeite met de VS vanavond. 👀 Wilson legde een kwartier voor tijd de eindstand vast: 3️⃣-0️⃣! #ENGUSA pic.twitter.com/W1nFGFVW9v Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link