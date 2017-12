Zoek de zeven verschillen: 80 jaar na grootoom scoort Feyenoorder op identieke wijze DMM

15u21

Bron: Play Sports 8 ANP Pro Shots

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en dat is ook in de familie Vente het geval. 80 jaar na grootoom Leen Vente heeft ook achterneef Dylan Vente zijn debuut gemaakt voor Feyenoord. Maar er is meer. De jongste Vente scoorde tijdens zijn eerste wedstrijd voor de Rotterdammers met het hoofd, exact op dezelfde wijze als grootoom Leen 80 jaar eerder. Een ongelofelijk toeval, zeker wanneer Play Sports de beelden eens boven elkaar legt. Vind jij de zeven verschillen?

1937: Grootoom Leen Vente scoort de eerste goal ooit in de Kuip

2017: Achterneef Dylan Vente scoort op identieke wijze bij z'n debuut



Eéntje voor de familiefeestjes! 😱 pic.twitter.com/eSSjXl1DjJ Play Sports(@ playsports) link

ANP Pro Shots

ANP Pro Shots