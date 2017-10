Wout Faes ontwikkelt zich verder bij Excelsior: "Stap naar mannenvoetbal gezet" Stijn Joris

11u58 2 ANP Pro Shots Eredivisie Anderlecht stalt Wout Faes (19) dit seizoen bij het Nederlandse Excelsior. De talentvolle verdediger kan zich in Rotterdam bij een low profile club in uitstekende omstandigheden verder ontwikkelen. Deze week bereidt hij met de beloften de interlands tegen Zweden en Cyprus voor.

In vier van de zeven duels van Excelsior maakte Wout Faes de 90 minuten vol. De centrale verdediger zet er zijn ontwikkeling verder. In Rotterdam ontsnapt hij aan de immense druk bij Anderlecht. Bij Excelsior krijgt hij nét iets makkelijker zijn kans. "Het gaat goed", zegt Faes. "Ik ben er nu bijna drie maanden. Ik leer veel bij van de trainer (Mitchell van der Gaag red.). Ik speel ook vrij veel, maar hoop nu een vaste basisplek te vinden. Ik denk dat mijn matchen wel goed zijn. Dat zegt de trainer ook. Hij geeft me positieve commentaar, maar het kan nog beter." Bij Excelsior ontsnapt Faes aan de enorme druk die er bij Anderlecht is. Dat maakt het voor hem makkelijker om zich te ontbolsteren. "Ik denk dat veel jonge Belgen in Nederland makkelijker boven water komen omdat ze er net iets jeugdiger denken en losser zijn. In België gaat het er tactischer aan toe en moet je misschien ouder zijn. Zeker als verdediger. Het is moeilijker om in België door te breken. Zeker bij een club als Anderlecht. Daarom is net Excelsior een prima keuze. Ik kan er ervaring opdoen en dan naar Anderlecht terugkeren. We staan hier niet elk weekend onder druk. Als we twee keer op rij verliezen, is dat geen drama. Daarom kan je daar als jonge gast zonder zorgen voetballen. We spelen ook een beetje op zijn Belgisch. Niet met veel balbezit, maar snel in de omschakeling. Het is aan mij om nog te bevestigen, maar ik denk wel dat ik de stap naar het mannenvoetbal gezet."



Bij Anderlecht staat hem dan volgend seizoen in principe een voorbereiding onder Hein Vanhaezebrouck te wachten. "Er is veel gebeurd bij Anderlecht. Ik denk wel dat Vanhaezebrouck de juiste man op de juiste plek is. Zonder kritiek te willen uiten op Weiler want onder hem heb ik ook veel geleerd. Hij heeft me beter gemaakt en ik ben mentaal sterker uit die periode gekomen. Vanhaezebrouck zal ik volgend seizoen wel leren kennen als ik de voorbereiding met Anderlecht aanvat."



De beloften bereiden zich intussen voor op de kwalificatiematchen tegen Zweden en Cyprus. Faes is gedreven. "Dit kan één van de belangrijkste weken van onze campagne worden. We hebben twee lastige matchen voor de boeg. Zeker vrijdag tegen Zweden verwacht ik dat het pittig zal worden. We kregen al enkele beelden te zien. Ze zijn stevig en goed in de omschakeling." Het EK én de Olympische Spelen staan op zijn bucket list. "Die Olympische Spelen zijn natuurlijk nog veraf, maar dat is iets wat je sowieso wel eens wil meemaken. Een once in a lifetime experience. Maar laat ons nog maar niet te ver vooruit lopen. Eerst die match van vrijdag en hopelijk in 2019 het EK."

ANP Pro Shots

Photo News