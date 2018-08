Waarom zes jonge Nederlandse voetballers bij hun nieuwe club speciaal kozen voor het nummer 34 ODBS

23 augustus 2018

10u13 0 Eredivisie Zijn carrière was over nog voor ze goed en wel van start gegaan was. Maar niemand die Appie (21) vergeet.

Voor Abdelhak Nouri sloeg het noodlot toe vorig jaar in juli, toen hij tijdens een wedstrijd met Ajax, op stage in Oostenrijk, tegen Werder Bremen een hartstilstand kreeg. Met zware hersenschade tot gevolg. Maar Appie leeft nog en enkele dagen geleden stelde zijn oudste broer zelfs dat zijn gezondheid stabiel is en hij op neurologisch vlak zelfs een kleine vooruitgang heeft geboekt. Dat Nouri ook in de harten van zijn toenmalige ploegmaats bij de jeugd van Ajax verder leeft, bewijst de keuze van het shirtnummer bij hun nieuwe clubs. Zowel Justin Kluivert (AS Roma), Philip Sandler (Manchester City), Amin Younes (Napoli), Terry Lartey Senniez (NEC), Reda Boultam (Cremonese) en Kevin Diks (Fiorentina) opteren precies voor het nummer 34, omdat dit het rugnummer van Appie in Amsterdam was. Diks heeft nooit bij Ajax gespeeld, maar kent Nouri wel van bij de nationale jeugdselecties van Oranje. Ook de Franse topaanvaller Ousmane Dembele speelt bij FC Barcelona speciaal met het nummer 34.



Justin Kluivert has announced he will wear the No. 34 shirt next season - in tribute to his friend and former teammate Abdelhak Nouri 💛🙏❤️#ASRoma #StayStrongAppie pic.twitter.com/drRMn0nTpF AS Roma English(@ ASRomaEN) link

New City signing Philippe Sandler is one of several ex-Ajax youngsters to take the number 34 shirt at their clubs in tribute to Abdelhak 'Appie' Nouri, who has permanent brain damage.



Justin Kluivert (Roma) and Amin Younes (Napoli) have done the same. pic.twitter.com/hzgCbDiSlF City Watch(@ City_Watch) link

Diks come Kluivert e Younes: vestirà la 34 in memoria di Nouri - https://t.co/L748XZFjlt pic.twitter.com/kN7xfl3AZJ Violanews Fiorentina(@ violanews) link

Amin Younes gaat met rugnummer 34 spelen bij Napoli. Een eerbetoon aan 'Appie' Nouri #younes #napoli #nouri https://t.co/5KfIEgfmLs Voetbalzone.nl(@ voetbalzonenl) link

Reda Boultam will wear #34 at US Cremonese. 3️⃣4️⃣ ❤️ 🇮🇹#AjaxYouth pic.twitter.com/6PpalnnHfy Ajax Youth Academy(@ AjaxYA) link

Terry Lartey Sanniez vervolgt zijn loopbaan bij NEC. De verdediger was transfervrij na zijn vertrek bij Jong Ajax. De oud-Ajacied heeft getekend tot medio 2021. #AJAX #NEC #TerryLarteySanniez #WelkomTerry pic.twitter.com/4wVZt7Tq4F ajaxmuseum.NL(@ ajaxmuseumNL) link

Abderrahim Nouri (25), de oudere broer van Nouri, gaf het voorbije weekend in een interview met de NOS aan dat het op dit moment "veel beter" gaat met Abdelhak. "Zijn neurologische status is beter dan maanden geleden. Lichamelijk is het wel moeilijk. Er is achteruitgang. dat is puur omdat hij niet beweegt. Hij kan niet op eigen krachten zijn lichaam bewegen, alleen zijn hoofd." Inmiddels is er weer een vorm van communicatie mogelijk tussen 'Appie' en zijn familie. "In het begin was dat nog niet zo, toen lag hij echt in coma, had hij zijn ogen dicht. Sinds december, januari is er ook een vorm van communicatie. Als je hem dingen vraagt, bijvoorbeeld 'doe je mond open' of 'bevestig dit met je wenkbrauw', dan doet hij dat."

Voor het duel tussen Ajax en OGC Nice was er een mooi eerbetoon voor Abdelhak Nouri. #StayStrongAppie pic.twitter.com/rN8mBvJcxh NOS Sport(@ NOSsport) link

Hoe de afgelopen dertien maanden precies zijn geweest, wil Abderrahim niet vertellen in het interview. "Ik wil niet in details treden, maar hij heeft het heel zwaar gehad. Dat is normaal bij iemand die hersenschade heeft gehad. Dat waren hele zware tijden."