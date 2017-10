Vreven daags na pijnlijke nederlaag: "Ik zit hier met grote tegenzin. En dat terwijl ik dit programma en de mensen hier niet leuk vind" 11u38

Bron: AD.nl 1 rv Eredivisie Een dag na de kelderkraker tegen Roda JC heeft NAC-coach Stijn Vreven de late nederlaag (1-0) nog niet kunnen verwerken. Integendeel. Bij het Nederlandse programma 'De Tafel van Kees' liet onze landgenoot vanochtend weten liever thuis te zijn gebleven.

Stijn Vreven had duidelijk geen zin in de Nederlandse tv-show. "Ik zit hier met grote tegenzin", klonk het bij de Belgische trainer, nét voor het programma begon. "Gisteravond ben ik toch een tikkeltje gestorven. Je verliest in de laatste seconde, terwijl een gelijkspel voor het oprapen ligt. Dan moet je hier met lange tenen komen zitten. En dat terwijl je het programma en de mensen hier niet leuk vindt."



Tijdens de uitzending was de coach nog steeds zichtbaar ontgoocheld na de pijnlijke opdoffer. "Ik accepteer geen nederlaag in mijn hoofd. Dat doet echt pijn. Als er een moment komt dat ik dat gevoel en die pijn niet meer heb, dan stop ik. Straks ga ik nog een potje huilen en morgen geef ik weer 200% energie om de jongens klaar te maken voor PEC Zwolle."

De nederlaag van NAC doet pijn bij Stijn Vreven "Ik heb vandaag een baaldag en ga straks nog een potje huilen." #rodnac pic.twitter.com/kgiXrcovwV FOX Sports(@ FOXSportsnl)