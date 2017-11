Voetbalschoen doet rondje op de stadiontribunes in Nederland: "Dan sta je daar mooi voor Jan Lul" DMM

08u42

Bron: Fox Sports 0 RV Twente-speler Peet Bijen. Eredivisie Animo in de Eredivisie. Tijdens de wedstrijd tussen AZ en Twente werd de hoofdrol in de wedstrijd even niet door de spelers, maar wel door een weggegooide voetbalschoen gekaapt. Twente-speler Peet Bijen zag zijn voetbalschoen een rondje doen op de tribunes door het stadion. "De fans vinden dat blijkbaar leuk", reageerde een ontstemde Bijen na de wedstrijd.

Zijn schoen deed dan wel een rondje in het stadion, toch zag Peet Bijen de humor van de actie in. Ex-Genkdoelman Marco Bizot vormde de aanleiding toen hij per ongeluk even op de hak van Bijens schoen ging staan. "Kijk, hij gooit hem daarna even over de reclameborden. De fans vinden dat dan uiteraard leuk. Nu, ik begrijp het wel. Het zijn uiteraard mooie schoenen."

Uiteraard moest er nog gevoetbald worden en na de scheidsrechter te verwittigen kreeg Bijen zijn kleinood dan toch terug. "Dan sta je daar maar voor Jan Lul. Dat is natuurlijk een beetje jammer. Gelukkig heb ik ze nu weer allebei. Misschien zet ik die ene schoen maar beter klaar voor Sinterklaas", wist Bijen er vervolgens met een kwinkslag aan toe te voegen. Twente verloor de wedstrijd trouwens met 2-0 van AZ. Bijen weet dus alvast wat te wensen aan de Sint.

💬 | Peet Bijen over het 'schoenincident': "Ik snap het wel, het zijn mooie schoenen." #aztwe pic.twitter.com/pFuugSSQzc FOX Sports(@ FOXSportsnl) link

💬 | Alireza Jahanbakhsh biedt zijn excuses aan: "Sorry voor de cameraman." #aztwe pic.twitter.com/ez78d1lMwt FOX Sports(@ FOXSportsnl) link