Vitesse-doelman blundert na owngoal van formaat: "Als ik die bal pak, is dat dan niet een rode kaart?" DMM

07u42 15 RV Vitesse-doelman Houwen begrijpt de dingen even helemaal niet. Eredivisie Vitesse moet de rol bij de eerste vijf in de Nederlandse Eredivisie stilaan lossen. De poulegenoten van Zulte Waregem in de Europa League gingen dit weekend met 4-2 onderuit tegen middenmoter Groningen. Helaas had Vitesse die nederlaag vooral aan zichzelf te danken.

Vroeg in de eerste helft was er nog geen vuiltje aan de lucht voor de club uit Arnhem. Vitesse leidde de partij met 0-1 tot Chelsea-huurling Fankaty Dabo plots pijnlijk in de fout ging. De ongelukkige verdediger wou een bal van wel heel ver terug naar doelman Jeroen Houwen sturen. Het leer nam een stevige vlucht en verdween zo mooi voorbij Houwen in het eigen doel.

"Ik heb mijn excuses al aangeboden bij de ploegmaats. Als ze mij er deze week op aanspreken dan is dat maar zo", verduidelijkte Dabo na de wedstrijd. Doelman Houwen wist het ook even niet meer toen hij zijn zegje mocht doen over de bewuste fase. Op de vraag waarom hij de bal niet gewoon uit de lucht had geplukt, ging de keeper andermaal de mist in.

"Ik wilde de bal niet pakken, want dan is het terugspeelbal", stamelde Houwen. Wanneer de reporter hem er fijntjes op wijst dat Houwen door die actie allicht een goal had voorkomen, kwam de ongelukkige Vitesse-man met een nieuwe, bizarre verklaring uit de hoek. De goalie zou bij het plukken van een terugspeelbal normaliter wegkomen met een gele kaart, maar dat had Houwen tijdens de wedstrijd anders begrepen. "Als ik die bal pluk, dan pak ik toch een rode kaart?"

Zouden Fankaty Dabo en Jeroen Houwen vannacht een beetje geslapen hebben... 💤❓#grovit #Eredivisie #Vitesse pic.twitter.com/KgLnXdSaMX FOX Sports(@ FOXSportsnl) link

ANP Pro Shots Fankaty Dabo baalt.

ANP Pro Shots