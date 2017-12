VIDEO: Een pareltje: Kluivert Jr. krult het leer prinsheerlijk in de winkelhaak Mike De Beck

22u06 27 ANP Pro Shots

Ajax zat vanavond heel even in vieze papieren. Tegen Willem II stonden de Amsterdammers na een treffer van Fran Sol met 0-1 in het krijt, maar dan schudde Justin Kluivert een vleugje magie uit zijn rechtervoet. De zoon van Patrick sneed naar binnen om op de rand van de zestien verschroeiend uit te halen. Het leer verdween perfect in de bovenhoek. Een pareltje dat zijn medemaats blijkbaar ook inspireerde. Ajax won uiteindelijk toch nog met 3-1 na treffers van Kasper Dolberg en David Neres. Maar vooral het doelpunt van Justin Kluivert zal ons nog even bijblijven. Ajax telt ondertussen vijf punten minder dan leider PSV.

Wie haalt de bal van Justin Kluivert even uit de winkelhaak? 😲 pic.twitter.com/qQevJZ3vfF Play Sports(@ playsports) link

