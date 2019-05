VIDEO. Ajax wordt door mensenmassa geëerd op Museumplein, al is de 34ste landstitel er vooral een voor ‘Api’ DMM

16 mei 2019

17u52 2 Buitenlands voetbal De 34ste titel in de clubgeschiedenis van Ajax is sinds gisteren een feit. De Amsterdammers wonnen op de slotspeeldag overtuigend met 1-4 bij De Graafschap. Eén dag later werden de kersverse kampioenen gehuldigd op het Museumplein in Amsterdam.

Na de bekerwinst en de halve finale in de Champions League, titel nummer 34 dus voor Ajax. Eentje die opgedragen wordt aan Abdelhak ‘Api’ Nouri. De betreurde Marokkaanse Nederlander werd in 2017 getroffen door een hartstilstand en liep blijvende hersenschade op. In het shirt van Ajax droeg hij destijds nummer 34. En laat dat nu exact de zoveelste titel zijn die Ajax gisteren binnenhaalde.

Op de massaal bijgewoonde huldiging op het Museumplein in Amsterdam was dan ook een centrale rol voor Nouri weggelegd. De vader en broer van de onfortuinlijke voetballer werden door alle spelers gegroet en op het podium geroepen om de beker en de kampioenenschaal in de lucht te steken. Een emotioneel moment voor alle Ajacieden. Op Twitter was #nummer34 dan ook niet toevallig trending in Nederland.

Mathijs de Ligt: “Amsterdam, Ajacieden! We dedicate this title to Nouri, to our Abdelhak Nouri! This is for you!” pic.twitter.com/VcS7foWqqx AFC Ajax 💫(@ TheEuropeanLad) link

De vader en broer van Abdelhak Nouri vieren Ajax' 34ste titelfeestje mee 🙏



Meer → https://t.co/xgfaMRS46a pic.twitter.com/TeGxuggrCR NOS Sport(@ NOSsport) link

PLAYER OF THE YEAR! 🎩⁰👨‍🎨 H A K I M Z I Y E C H!#nummer34 pic.twitter.com/F7EpYcqKWG AFC Ajax(@ AFCAjax) link

Let success make the noise. 👑#nummer34 pic.twitter.com/Prew6A4PjC AFC Ajax(@ AFCAjax) link